La II Feria de la Juventud Cofrade se celebra este mes en Málaga

La Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga ultima la organización de la II Feria de la Juventud Cofrade, que se celebrará el sábado 27 de septiembre y que contará con propuestas culturales, formativas y lúdicas como conciertos y recitales, además de talleres, exposiciones y actividades interactivas.

Con esta feria, han explicado desde la entidad en un comunicado, la Agrupación de Cofradías "refuerza su compromiso con la formación, participación y convivencia de los jóvenes, ofreciendo un espacio donde se fomente la transmisión de valores, la creación de lazos y el conocimiento de las tradiciones de la Semana Santa de Málaga.

Cartel de la jornada. / l.o.

En la Caja Blanca

La cita se desarrollará durante toda la jornada en el espacio cultural la Caja Blanca, donde jóvenes cofrades podrán compartir una intensa programación de actividades y donde podrán disfrutar también de una barra de comida y bebida para fomentar la convivencia entre todos los asistentes.

La feria abrirá sus puertas a las 10.30 horas con el acto de inauguración, dando paso a un día repleto de propuestas culturales, formativas y lúdicas entre las que destacan conciertos y recitales, además de talleres de juegos cofrades, exposiciones de cartelería juvenil y actividades interactivas como un scape room cofrade.

Asimismo, habrá mesas redondas con temáticas como el mundo de los bordadores, los archivos cofrades, la historia de los hombres de trono o el patrimonio textil y también se grabará un programa de televisión como en la edición anterior.

Además, se podrá visitar en la Caja Blanca exposiciones de fotos antiguas de la Semana Santa de Málaga, así como de hábitos nazarenos históricos para una jornada que concluirá con un pregón juvenil como colofón.

Cartel anunciador

El cartel anunciador de esta segunda edición de la feria es obra del joven artista Pablo Gutiérrez, quien ha reunido en su composición un rico conjunto de símbolos vinculados a las hermandades de la ciudad.

Este evento, impulsado por la Comisión de Juventud e Infancia de la entidad, que encabeza Ángela Guerrero, volverá a contar con el apoyo, respaldo y patrocinio del Ayuntamiento de Málaga, a través de su Área de Juventud.