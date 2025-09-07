Procesión de la Virgen de la Victoria: recorrido, horario y actos previstos

El 8 de septiembre vuelve a vivirse la cita que tienen los malagueños con la Virgen de la Victoria. Su procesión de vuelta a la basílica volverá a culminar la novena que se ha venido celebrando estos días en la Catedral de Málaga y que este año tiene dos hitos históricos para la hermandad, Por un lado, este viernes presentó el nuevo templete que remata su trono procesional y que se estrenará este lunes. Además, la misa del último día de la novena, este domingo 7 de septiembre, es oficiada por el hasta ahora obispo de Málaga, Jesús Catalá, en la que será su despedida de la diócesis de Málaga tras 17 años, para dejar paso a José Antonio Satué, que asumirá sus labores como obispo de Málaga el 13 de septiembre.

La jornada del 8 de septiembre comenzará a las 11.15 horas con la tradicional ofrenda floral de las instituciones malagueñas. Representantes del Ayuntamiento de Málaga, Diputación Provincial, Junta de Andalucía y Subdelegación del Gobierno llegarán a la Catedral de Málaga para hacer la ofrenda y participar en la misa estacional, que comenzará a las 11.30 horas y que será oficiada por el arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo, tras la despedida de Catalá y mientras se está a la espera de la llegada de José Antonio Satué.

Tras la misa, la Asociación Pro Tradiciones La Coracha ha organizado diversos actos en honor a la Patrona de Málaga y que incluye un desfile de mujeres ataviadas con mantilla, grupos de baile con trajes regionales y una representación trajes de época de la asociación Teodoro Reding, acompañados por la Banda de Música Virgen del Rocío. Posteriormente, se realizará la ofrenda floral en el pórtico de la Catedral y la tradicional petalada a la salida en procesión de la Virgen de la Victoria

La procesión

La procesión triunfal de la Virgen de la Victoria comenzará a las 19.30 horas, con la Banda de Cornetas y Tambores de Bomberos abriendo el cortejo, como es ya tradicional. No será el único acompañamiento musical, ya que la Banda Municipal de Música acompañará al cortejo hasta la plaza de la Constitución y la Banda de Música Eloy García irá tras el trono. El cortejo incluirá representantes de instituciones sociales de la ciudad, cofradías no agrupadas, hermadades de Gloria y de Pasión, hermanos con cirio, autoridades, junta de gobierno y los acólitos precediendo el trono.

El recorrido previsto completo es el siguiente: Salida desde la Catedral (19.30), Patio de los Naranjos, Santa María, Molina Lario, Plaza del Obispo, Molina Lario, Strachan, Torre de Sandoval, Bolsa, Marqués de Larios, Plaza de la Constitución (retirada de las autoridades y de la Banda Municipal), Granada, Calderería, Pza. Uncibay, Casapalma, Cárcer, Madre de Dios, Plaza de la Merced (lateral oeste y norte), Victoria, Plaza de la Victoria, Compás de la Victoria, Plaza del Santuario, Santuario (23.30 aprox.)

La hermandad cuenta con lista de espera para llevar el trono, dada la gran afluencia de malagueños que se han apuntado para la procesión este año, según comentó Miguel Orellana, hermano mayor de la Victoria. Éste explicó que, además del nuevo templete del trono, se estrenan las albas y las túnicas de acólitos y monaguillos.