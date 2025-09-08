Misa por la festividad de la Virgen de la Victoria: "qué errado e injusto es despreciar y marginar la fe de los sencillos, la piedad popular"

"Estos actos de culto de procesionar a Cristo vivo y sacramentado en la custodia, como hacerlo en Semana Santa (...), no puede ser sólo un acto externo o, si se quiere, exclusivamente devocional, es también reivindicar el derecho de la religión católica y de sus fieles a ocupar un puesto en el espacio público de nuestro país". Así de contundente se mostró el arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo, durante la misa estacional celebrada esta mañana, 8 de septiembre, en la Catedral de Málaga con motivo de la festividad de la Virgen de la Victoria.

Gil Tamayo aprovechó la homilía para hacer una contundente defensa de la piedad popular, tantas veces denostada, pero que el arzobispo de Granada quiso poner en su lugar: "qué errado e injusto es despreciar y marginar la fe de los sencillos, la piedad popular, la fe encarnada de nuestro pueblo como definía el recordado Papa Francisco la piedad popular".

El arzobispo insistió en esta línea cuando apuntó que "no deja de sorprender y damos gracias a Dios por ello que, a estas alturas de persistente empeño secularista en España, alimentado de modas ambientales y de impulsos ideológicos y políticos innegables, se viva (...) con tanto fervor por los creyentes y respeto por quienes no lo son. Y para ejemplo la Semana Santa de Málaga". "Esto es especialmente necesario cuando nuestra sociedad vive un proceso de secularismo a la par que, de pluralismo social y religioso, y se está promoviendo una falsa concepción sobre la naturaleza del catolicismo en la sociedad", indica el arzobispo, que contó con una Catedral llena de público y con múltiples representantes de las instituciones públicas de Málaga y provincia, que llegaron antes de la misa para hacer una ofrenda floral a la Virgen de la Victoria.

"Trabajemos para lograr de nuevo su hermanamiento y vivir con fe nuestras tradiciones de la piedad popular que hemos recibido de nuestros mayores, como es nuestra devoción a la Virgen de la Victoria, es una forma, nada desdeñable con tal que no vayan solas sino con el acompañamiento de una vida cristiana coherente", insistió Gil Tamayo, que tuvo palabras de reconocimiento a Jesús Catalá en su salida como obispo de Málaga y se saludo a José Antonio Satué como nuevo obispo de Málaga.

Concluyó el arzobispo recordando que «la verdadera victoria, como nos enseña nuestra Patrona, se encuentra en la fe. En un mundo lleno de desafíos, nuestra fe nos invita a ver más allá de las dificultades y a descubrir luz en las sombras. Es en la fe donde hallamos la paz y la fortaleza necesarias para enfrentar las pruebas de la vida. La Virgen de la Victoria nos anima a vivir nuestra vocación cristiana con amor y firmeza. Nos recuerda que la verdadera victoria no reside en logros materiales, sino en nuestra capacidad de amar, perdonar y servir a los demás».

Actos por la festividad de la Virgen de la Victoria

La misa, que estuvo acompañada por la Coral de Santa María de la Victoria, sirvió de preparativo para todos los actos previos a la celebración de la festividad de la Virgen de la Victoria, cuya hermandad cumple este 150 años y por ello ha organizado diversos actos a lo largo del año y estrenará la renovación del trono procesional, incluida la recuperación del templete del trono. Durante la procesión de entrada camino al altar, Jesús Catalá bendijo el trono renovado «en el que nuestra Patrona, Santa María de la Victoria, recorrerá las calles de nuestra ciudad. Esta bendición convierte este trono en signo visible de la devoción y del amor filial que el pueblo malagueño profesa a la Madre de Dios», expresaban desde la hermandad en la monición de la bendición.

Al concluir la celebración misa, Catalá realizó un signo simbólico de la clausura del Año Jubilar que la Hermandad ha venido celebrando con motivo de su 150 aniversario. Durante toda la novena han estado encendidas todo el día dos velas con el anagrama del aniversario en dos fanales a los pies de la Virgen, en ese momento el administrador apostólico de Málaga procedió a apagarlas como gesto simbólico de la clausura del Año Jubilar, que tendrá lugar cuando la imagen de Santa Maria de la Victoria cruce el umbral del Santuario, tras la procesión que dará comienzo a las 19.30 horas.

Los actos comenzaron esta mañana a las 10.45 horas con el pasacalles, desde el Ayuntamiento de Málaga, de la Banda de Música Virgen del Rocío, interpretando varias marchas por las calles del Centro de Málaga. A las 11.30 horas se realizó el desfile de mantillas desde el monumento del Marqués de Larios hasta la plaza del Obispo, al tiempo que comenzaba la misa en la Catedral, para iniciar la ofrenda floral..

A las 13.00 horas, tras el final de la misa, la Asociación Pro Tradiciones La Coracha inició una ofrenda de cantes y bailes por malagueñas a la Virgen de la Victoria, mientras la Banda del Rocío interpretó varias marchas, mientras que se hizo un desfile con una representación trajes de época de la asociación Teodoro Reding. Los actos terminan a las 14.00 horas con vivas a la Virgen de la Victoria.