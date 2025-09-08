Victoria de Málaga en un Centro muy hospitalario

Uno de los lemas del escudo de Málaga es "Muy Hospitalaria" y el Centro de Málaga es un ejemplo extremo de este título. Tan hospitalario, que se hace difícil encontrar rasgos malagueños en sus calles... salvo cuando hay una procesión. La Virgen de la Victoria, Patrona de Málaga, volvió a abrir es brecha de autenticidad local tras un verano donde se han escuchado poco (y cada vez menos) expresiones como 'pechá', 'pila de gente', 'tengo bulla' o 'me voy a comer una loca'. El Centro es cada vez más una Torre de Babel de idiomas y costumbres, con rostros cambiantes, donde es difícil encontrar un rostro conocido entre tantos pómulos de rojo bermellón por el sol. Pero las cofradías siguen representando ese baluarte de la Málaga tradicional, auténtica, conocida y reconocible. La Virgen de la Victoria salió de la Catedral entre palmas y petaladas, rodeadas de una 'pechá' de público y con un ambiente muy 'perita'. Eso sí, a apenas cinco metros, en un pub de estilo irlandés había grupos tomándose su gintonic de las ocho o su quinta cerveza, después de haber cenado la típica paella española precocinada. Ya lo supo diseccionar muy bien el arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo, en la misa de la mañana en la Catedral: "Trabajemos para lograr de nuevo su hermanamiento y vivir con fe nuestras tradiciones de la piedad popular que hemos recibido de nuestros mayores, como es nuestra devoción a la Virgen de la Victoria".

Prueba de esto era la escena que se vivió en la calle Larios. Según llegaba el escuadrón ecuestre de la Policía Local de Málaga, que abría la procesión, mucho público se situó a los lados de la calle. Detrás, el largo cortejo de la procesión de la Victoria. Conforme pasaban estandarte de cofradías no agrupadas y de Gloria, el que estaba en quinta fila adelantaba puestos hasta la segunda. La razón era sencilla, los turistas se cansaban y se marchaban. Eran sustituidos por malagueños que llenaban la calle Larios según se acercaba el trono de la Virgen. Y, con este cambio de público, el cambio de actitud. Saludos, reencuentros con amigos y conocidos, y un ambiente de expectación, no de curiosidad o desconcierto. La calle Larios se convirtió en lo que era antaño, un lugar para que los malagueños se encuentren y compartan cosas.

En este ambiente de recuperación malagueña del espacio público, del que ha sido expulsado (que no compartido) en numerosos momentos del año, se desarrolló una procesión de la Virgen de la Victoria que es todo un canto a la unidad de los cofrades. Sólo la Virgen de la Victoria y Jesús Sacramentado, en la procesión del Corpus Christi, consiguen aunar a todas las hermandades. Una tras otras, fueron pasando con sus guiones. Caras de ilusión por participar en la procesión de la Patrona. Una procesión que se puede antojar aburrida para el de fuera, pero que es todo un gozo para el malagueño porque siempre encontrará a un familiar, un amigo o un compañero en ella. Resumen Málaga. Es la Victoria de Málaga.

La Virgen de la Victoria vuelve en procesión a su basílica / Álex Zea

La salida de la Catedral se hizo bajo una densa petalada que dio aroma y belleza a la salida de la Virgen. Las campanas de la Catedral de Málaga repiqueteaban con alegría y los aplausos recibían a la Virgen de la Victoria en el Patio de los Naranjos. El renovado trono brillaba con su dorado aprovechando los últimos rayos de sol. Poco después, con la noche avanzada, el trono se convertía en faro de miles de malagueños, que la acompañaron en su recorrido. Hay que reconocer el buen trabajo de la hermandad con el trono. Ha ganado mucho la Virgen con esta renovación y la Patrona, por fin, cuenta con un trono que le hace justicia, lleno de detalles y mensajes. A sus pies, un centro de biznagas que daban olor a jazmín a la Virgen de la Victoria. En los laterales y esquinas, flores blancas con olor y buen gusto. Tras Ella, la Banda de Música 'Maestro Eloy García', de Archicofradía de Expiración, tocaba marchas de un repertorio bien pensado y afinado, Con 'Málaga, tierra ideal' (Perfecto Artola) fue con la que llegaron a la Catedral justo antes de la salida, toda una declaración de intenciones. Le seguirían piezas como 'Málaga a su Virgen de la Victoria', 'La Virgen de la Victoria', 'Himno de Coronación de la Virgen de la Esperanza', 'Bajo tu manto' o 'Virgen del Amor Doloroso' fueron algunas de las marchas que se tocaron en el recorrido, siempre buscando piezas con significado y calidad musical. Buen detalle con el Rescate al tocar 'Nazareno del Rescate' al llegar a la altura de la capilla de la hermandad en la calle Agua.

El cortejo se mantuvo con bastante orden, pese a ser complejo gestionar una sección de autoridades y la Banda Municipal de Música que sólo participan en parte del recorrido, ya que se retiran en la plaza de la Constitución. De hecho, el trono de la Virgen de la Victoria recorrió la calle Larios prácticamente solo y tuvo que recuperar ese hueco y el dejado por las autoridades cuando se retiraron el cortejo.

La Virgen de la Victoria vuelve en procesión a su basílica / Eduardo Nieto / LMA

La calle Victoria se realizó acompañada de muchos de los vecinos del barrio, con especial a los alumnos y familias del Colegio Maristas de Málaga, dedicado a la Patrona (cuyo nombre lleva en su nombre) y que abrió las puertas para recibir el paso de la Virgen. Eran muchos los alumnos que llenaban las calles para recibir a la Virgen y, días antes del inicio del curso, ya entraron en las instalaciones del colegio para asomarse a los balcones al paso del cortejo. Las campanas de la iglesia de San Lázaro acompañaron la llegada de la Virgen con el repiqueteo alegre de quien sabe que el barrio vuelve a estar completo con la llegada de la Virgen.

"Qué errado e injusto es despreciar y marginar la fe de los sencillos"

"Estos actos de culto de procesionar a Cristo vivo y sacramentado en la custodia, como hacerlo en Semana Santa (...), no puede ser sólo un acto externo o, si se quiere, exclusivamente devocional, es también reivindicar el derecho de la religión católica y de sus fieles a ocupar un puesto en el espacio público de nuestro país". Así de contundente se mostró el arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo, durante la misa estacional celebrada esta mañana, 8 de septiembre, en la Catedral de Málaga con motivo de la festividad de la Virgen de la Victoria.

Gil Tamayo aprovechó la homilía para hacer una contundente defensa de la piedad popular, tantas veces denostada, pero que el arzobispo de Granada quiso poner en su lugar: "qué errado e injusto es despreciar y marginar la fe de los sencillos, la piedad popular, la fe encarnada de nuestro pueblo como definía el recordado Papa Francisco la piedad popular".

El arzobispo insistió en esta línea cuando apuntó que "no deja de sorprender y damos gracias a Dios por ello que, a estas alturas de persistente empeño secularista en España, alimentado de modas ambientales y de impulsos ideológicos y políticos innegables, se viva (...) con tanto fervor por los creyentes y respeto por quienes no lo son. Y para ejemplo la Semana Santa de Málaga". "Esto es especialmente necesario cuando nuestra sociedad vive un proceso de secularismo a la par que, de pluralismo social y religioso, y se está promoviendo una falsa concepción sobre la naturaleza del catolicismo en la sociedad", indica el arzobispo, que contó con una Catedral llena de público y con múltiples representantes de las instituciones públicas de Málaga y provincia, que llegaron antes de la misa para hacer una ofrenda floral a la Virgen de la Victoria.

Ofrenda floral y misa solemne con motivo de la festividad de la Virgen de la Victoria, patrona de la Diócesis de Málaga / Álex Zea / LMA

"Trabajemos para lograr de nuevo su hermanamiento y vivir con fe nuestras tradiciones de la piedad popular que hemos recibido de nuestros mayores, como es nuestra devoción a la Virgen de la Victoria, es una forma, nada desdeñable con tal que no vayan solas sino con el acompañamiento de una vida cristiana coherente", insistió Gil Tamayo, que tuvo palabras de reconocimiento a Jesús Catalá en su salida como obispo de Málaga y se saludo a José Antonio Satué como nuevo obispo de Málaga.

Concluyó el arzobispo recordando que «la verdadera victoria, como nos enseña nuestra Patrona, se encuentra en la fe. En un mundo lleno de desafíos, nuestra fe nos invita a ver más allá de las dificultades y a descubrir luz en las sombras. Es en la fe donde hallamos la paz y la fortaleza necesarias para enfrentar las pruebas de la vida. La Virgen de la Victoria nos anima a vivir nuestra vocación cristiana con amor y firmeza. Nos recuerda que la verdadera victoria no reside en logros materiales, sino en nuestra capacidad de amar, perdonar y servir a los demás».

Actos por la festividad de la Virgen de la Victoria

La misa, que estuvo acompañada por la Coral de Santa María de la Victoria, sirvió de preparativo para todos los actos previos a la celebración de la festividad de la Virgen de la Victoria, cuya hermandad cumple este 150 años y por ello ha organizado diversos actos a lo largo del año y estrenará la renovación del trono procesional, incluida la recuperación del templete del trono. Durante la procesión de entrada camino al altar, Jesús Catalá bendijo el trono renovado «en el que nuestra Patrona, Santa María de la Victoria, recorrerá las calles de nuestra ciudad. Esta bendición convierte este trono en signo visible de la devoción y del amor filial que el pueblo malagueño profesa a la Madre de Dios», expresaban desde la hermandad en la monición de la bendición.

Jesús Catalá bendice el trono reformado de la Virgen de la Victoria. / Álex Zea / LMA

Al concluir la celebración misa, Catalá realizó un signo simbólico de la clausura del Año Jubilar que la Hermandad ha venido celebrando con motivo de su 150 aniversario. Durante toda la novena han estado encendidas todo el día dos velas con el anagrama del aniversario en dos fanales a los pies de la Virgen, en ese momento el administrador apostólico de Málaga procedió a apagarlas como gesto simbólico de la clausura del Año Jubilar, que tendrá lugar cuando la imagen de Santa Maria de la Victoria cruce el umbral del Santuario, tras la procesión que dará comienzo a las 19.30 horas.

Los actos comenzaron esta mañana a las 10.45 horas con el pasacalles, desde el Ayuntamiento de Málaga, de la Banda de Música Virgen del Rocío, interpretando varias marchas por las calles del Centro de Málaga. A las 11.30 horas se realizó el desfile de mantillas desde el monumento del Marqués de Larios hasta la plaza del Obispo, al tiempo que comenzaba la misa en la Catedral, para iniciar la ofrenda floral.

Ofrenda floral y misa solemne con motivo de la festividad de la Virgen de la Victoria, patrona de la Diócesis de Málaga / Álex Zea / LMA

A las 13.00 horas, tras el final de la misa, la Asociación Pro Tradiciones La Coracha inició una ofrenda de cantes y bailes por malagueñas a la Virgen de la Victoria, mientras la Banda del Rocío interpretó varias marchas, mientras que se hizo un desfile con una representación trajes de época de la asociación Teodoro Reding. Los actos terminan a las 14.00 horas con vivas a la Virgen de la Victoria.