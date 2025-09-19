El Santo Traslado prepara una procesión extraordinaria por La Trinidad en 2026

El barrio de La Trinidad está a unos días de celebrar el XXV aniversario de la Coronación Canónica de la Virgen de la Trinidad, pero ya se barrunta otro gran aniversario que empezará estos días y que implicará a una de las cofradías con más tradición y arraigo en su barrio: el Santo Traslado. Este jueves por la noche, 18 de septiembre, presentó los actos por el 75 aniversario de la imagen del Señor y que tendrán su culminación con una procesión extraordinaria el 7 de noviembre de 2026, recorriendo las calles del barrio de La Trinidad.

La imagen del Santo Traslado saldrá en procesión por las calles de su feligresía de San Pablo, recorriendo las calles del entorno urbano comprendido entre la Avenida de Fátima, calle Mármoles, Plaza de Bailén y Avenida Gálvez Ginachero. Esta procesión extraordinaria para el 7 de noviembre de 2026 será precedido por un triduo extraordinario por el 75 aniversario, que se celebrará del 2 al 4 de noviembre. Finalmente, el 21 de noviembre de 2026 habrá una misa de acción de gracias por el aniversario, coincidiendo con la sabatina mensual y la festividad de Cristo Rey.

Pero eso será el colofón a los actos previstos, ya que la hermandad comenzará el 4 de octubre próximo los actos por el aniversario con la presentación del cartel conmemorativo, mientras que el 15 de noviembre próximo será la eucaristía de apertura del aniversario, coincidiendo con la sabatina mensual. También está prevista una misa especial el 19 de marzo de 2026, día en que se cumplen los 75 años de la bendición de su sagrado titular.

Además, durante la presentación de los actos del aniversario se dio a conocer el logotipo que servirá de guía visual para esta celebración, obra de Juanma Sánchez y que elige la mano derecha de Jesús, que cuelga a un lado en el misterio del traslado. Además, irá complementado por una familia de iconos muy reconocibles y vinculados a esta cofradía trinitaria.

Estos actos se acompañarán con dos proyectos patrimoniales de la cofradía, como son la restauración del estandarte original, pintado por Pedro Moreira en 1950 y que sirvió como boceto para el Misterio que ahora cumple 75 años. Además, se instalará un Vía Crucis cerámico con las XIV estaciones, en el recorrido habitual del Piadoso Vía Crucis que celebra la hermandad el Viernes de Dolores por la noche.

Las piezas cerámicas tendrán un formato aproximado A4 y respetarán la estética de las fachadas. Este proyecto está supeditado a la autorización municipal previa y la conformidad de los vecinos.

Caridad y cultura

El aniversario de los 75 años de la bendición del Cristo del Santo Traslado incluirá una obra de caridad especial, que buscará una aportación extraordinaria a Cáritas Parroquial de San Pablo, la asociación RedMadre y la Fundación Corinto. Además, se incrementará la colaboración con el Colegio Diocesano de San Pablo (Fundación Victoria).

En el apartado cultural, la hermandad trinitaria prevé varias actividades, comenzando con la conferencia 'El Traslado de Cristo según el Arte', que será impartida el 16 de enero próximo y en la que se hará un recorrido por la iconografía cristiana del entierro. En febrero está prevista una representación teatral de 'La Quinta Angustia', obra del siglo XVI de Juan de Timoneda, a cargo de la empresa Eventos con Historia y que se representará en el Cementerio de San Miguel. La recaudación será destinada íntegramente a la bolsa de caridad.

Para septiembre de 2026, en concreto el día 18, se ha previsto una mesa redonda con el título 'La Semana Santa en los años cincuenta', mientras que se está organizando un concierto de Cuaresma, sobre el que se tienen que concretar la fecha y la banda.