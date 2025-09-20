El Rescate traslada a sus titulares a la Victoria por la restauración de la capilla del Agua

El Señor del Rescate y la Virgen de Gracia cambian de sede a partir de este sábado. Las imágenes pasarán a recibir culto provisional en el Santuario de la Victoria, templo al que serán trasladadas a las 19.00 horas debido a los trabajos de restauración que comenzarán en la capilla del Agua, que desde año sufre humedades y que ya cuenta con licencia de obras por parte de la Gerencia de Urbanismo. Protagonizarán una procesión por las calles del barrio, compartiendo andas y con el acompañamiento musical de la banda del Rocío.

La comitiva, compuesta fundamentalmente por hermanos con velas, discurrirá por el siguiente itinerario: casa hermandad, Agua, Victoria, plaza de la Victoria, Párroco Ruiz Furest, Puerto Parejo, Manrique, Gordón, Fernando el Católico, plazuela Cristo del Amor, y Santuario de la Victoria.

La hermandad del Prendimiento ha cedido su trono de traslado para esta procesión, y ha sido adornado con rosas de jardín, sedum, lisiantus bicolor, symphonocarpus y astroemerias, en color blanco y morado.

Está previsto que las distintas hermandades victorianas reciban corporativamente a la procesión al paso por sus sedes respectivas durante su itinerario.

Obras en la capilla

Las obras en la capilla del Agua se prolongarán durante los próximos ocho meses, es decir que, si se cumplen los plazos, podrían estar terminadas justo en Cuaresma. El proyecto recibió licencia municipal de obras el pasado mes de junio y comenzarán en breve para acabar con los problemas de humedades que presenta desde hace años. Para ello, la empresa Chapitel, que será la encargada de realizar los trabajos, construirá una cámara de aire en el subsuelo y entre los muros, según el proyecto arquitectónico de Antonio Moncada, que cuente igualmente con la colaboración del arquitecto técnico Pablo Pastor.

Durante las obras también se aprovechará para sustituir la instalación eléctrica y toda la iluminación, así como se dispundrá un nuevo sistema de seguridad.

La Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía exige llevar a cabo un control en los movimientos de tierra por si aparecieran restos arqueológicos. De esto se encargará el Taller de Investigaciones Arqueológicas.

Estas obras cuentan con una subvención de la Oficina de Rehabilitación Urbana del Instituto Municipal de la Vivienda.