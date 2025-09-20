La Virgen de los Remedios sale en procesión este domingo por los Mártires

Como cada tercer domingo de septiembre, como contemplan los estatutos de esta hermandad letífica, la Virgen de los Remedios saldrá en procesión de alabanza en un recorrido que le llevará por las principales calles de la feligresía de los Santos Mártires, de la que es patrona.

La procesión comenzará a las 18.30 horas de este domingo. Partirá de Los Mártires y completará el siguiente itinerario: plaza de los Mártires Ciriaco y Paula, Santa Lucía, plaza Jesús de la Pasión, Santa Lucía, plaza de la Constitución, Especería, Salvago, plaza Carmen Thyssen, Compañía, plaza San Ignacio, Compañía, Pozos Dulces, plazuela Virgen de las Penas, Arco de la Cabeza, Andrés Pérez, Carretería, Gigantes, Marqués de Valdecañas, plaza San Francisco, Carretería, Puerta de Buenaventura, plaza del Teatro, Comedias y plaza de los Mártires, donde el cortejo se encerrará en torno a las 22.00 horas.

Itinerario de la procesión de alabanza de la Virgen de los Remedios. / L. O.

Irá tras el trono de la Virgen la banda de música ‘Maestro Eloy García’ de la archicofradía de la Expiración.

Durante toda la jornada de este sábado, la imagen se encuentra expuesta en su trono procesional ante la puerta lateral de la iglesia de los Santos Mártires, para no interferir con las visitas al resto de celebraciones de la parroquia. El horario es el propio de apertura de templo, de acuerdo con los distintos bautizos, bodas y cultos de otras hermandades, según ha informado la corporación.

Misa de patronazgo

El domingo, día de la procesión, comenzará con la misa de patronazgo a las 12.30 horas, en la que se renovará a la Virgen de los Remedios como Protectora y Patrona de la Feligresía de los Santos Mártires. La ceremonia estará presidida por José Antonio Satué, nuevo obispo de Málaga desde su toma de posesisión el pasado 13 de septiembre. Supondrá la primera visita del prelado a la Unidad Pastoral de los Santos Mártires y San Juan.

Como todos los años, la Virgen presidirá la misa en su trono procesional, situado en el crucero del templo. En la parte musical participará la Coral Polifónica ‘Voces de Viñeros’.