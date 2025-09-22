La II Feria de la Juventud Cofrade llenará La Caja Blanca de numerosas actividades

La II Feria de la Juventud Cofrade Malagueña llenará La Caja Blanca de numerosas actividades culturales y lúdicas relacionadas con la Semana Santa el próximo sábado, 27 de septiembre, desde las 10.30 hasta las 20.00 horas, con entrada gratuita hasta completar aforo. La segunda edición de este evento, organizado por la Agrupación de Cofradías en colaboración con el Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga cuenta con novedades como un scape room cofrade que se suma a las actividades que tuvieron gran acogida en la primera edición como los conciertos, exposiciones, talleres, tertulias y programas de radio y televisión en directo.

La concejala delegada de Juventud, Mercedes Martín, junto al presidente de la Agrupación de Cofradías, José Carlos Garín, han informado hoy sobre la segunda edición de este encuentro, dirigido principalmente al público juvenil, que estará repleto de actividades durante toda la jornada.

Así, los asistentes podrán disfrutar de exposiciones de fotografías, túnicas y juegos cofrades, o asistir a los diferentes conciertos de bandas de música cofrade en el exterior de La Caja Blanca y a las ‘marchas a guitarra’ y el concierto de piano y violín en el auditorio. Asimismo, podrán participar en actividades como el ensayo ‘El andar de nuestros tronos’, el trivial ‘Kahoot cofrade’ o las salas interactivas del scape room ‘El misterio de la rosa’ y la sala de los sentidos ‘La Semana Santa que creías conocer’.

Además, se sucederán las tertulias y conferencias relacionadas con diferentes aspectos del mundo cofrade, así como los programas especiales de televisión ‘Málaga Santa’ y de radio ‘A pie de trono’, ambos de Canal Málaga.

Cabe recordar que esta II Feria de la Juventud Cofrade se celebra como continuación del primer evento de estas características organizado en la ciudad el año pasado, nacido a raíz del proceso participativo que impulsó el Ayuntamiento a través de las ‘Ágoras Jóvenes’ en diferentes ámbitos para identificar propuestas de la juventud malagueña. En concreto, la propuesta de realizar esta feria pionera surgió de las iniciativas planteadas en el encuentro del ‘Ágora Joven de Cofradías’ que se mantuvo en el mes de septiembre del año 2023 en la sede de la Agrupación de Cofradías.

Programación II Feria de la Juventud Cofrade

Espacios expositivos en la planta baja, de 10:30 a 20:00 h.

• Exposición de fotografías ‘De la juventud al mundo’, con obras de Jesús Palacios, Juan de la Chica y Francis Carnero.

• Exposición de juegos cofrades ‘Jugando también se hace cofradía’, a cargo de Cofrade GO, Arte Cañete y Cuadernos Cofrades, decorado con la cartelería del concurso infantil de la Agrupación de Cofradías.

• Exposición ‘Nuestro pasado nazareno’, un espacio donde se muestran túnicas y fotografías antiguas.

Explanada exterior

• 10:30 h. Acto inaugural Feria de la Juventud Cofrade.

• 10:45 h. Concierto Banda de Cornetas y Tambores del Carmen, dirigida por Fernando J. Cañestro.

• 11:30 h. Ensayo ‘El andar de nuestros tronos’ donde se usarán andas de cuatro varales. Con la colaboración de la cuerda de tambores del Carmen, y nociones técnicas básicas para iniciarse en el varal, a cargo de la asociación cultural Daffari Hombres de Trono.

• 17:00 h. Concierto Banda de Música de Churriana, dirigida por Juan Miguel Muñoz Cabrera.

Auditorio

• 12:30 h. Grabación en directo del programa de Canal Málaga TV ‘Málaga Santa’ dirigido por Santi Souvirón.

• 15:00 h. Trivial ‘Kahoot cofrade’.

• 18:00 h. Concierto de piano y violín ‘Ecos del pasado, sonido procesional del presente’ a cargo de José Miguel Navarro Martín y Claudia Fernández Heredia.

• 19:00 h. Concierto de marchas a guitarra, a cargo de Miguel Ángel Vargas Jiménez.

• 19:30 h. Exaltación de la juventud cofrade por Cristian Carrasco.

Salas de la planta superior

• 10:30 h. a 13:30 h. Sala 1. Programa especial de radio ‘A pie de trono’ de Canal Málaga, con Inmaculada Urbano y Juan Romera.

• 11:30 h. Sala 2. Tertulia ‘Arte literario de pregonar. Pregoneros de la Semana Santa’. Moderada por Francisco Javier Jurado ‘Coco’, con Cari Ledesma Albarrán, Luis Merino Bayona y Rafael Pallarés.

• 12:30 h. Sala 2. Charla interactiva ‘Escuela del varal’. Coordinada por la asociación cultural Daffari Hombres de Trono, moderada por José Antonio Luque Fernández.

• 13:30 h. Sala 2. Tertulia ‘Evolución del diseño del bordado’. Moderada por Francisco Cidfuentes Madrid, con José Manuel Molina Cobo, Francisco José González Lorente y Antonio Miguel Moreno Serrano.

• 16:00 h. Sala 2. Mesa redonda ‘Los archivos de las cofradías. La memoria documental en las hermandades. Valor histórico de los archivos’. Moderada por Raquel Espejo, con Federico Castellón, Lidia Henares y José María de las Peñas.

• 16:30 h. a 19:00 h. Sala 3. Sala de los sentidos ‘La Semana Santa que creías conocer’, con pases cada 10 minutos.

• 16:30 h. a 19:00 h. Sala 4. Scape room ‘El misterio de la rosa’, con pases cada 10 minutos.

• 17:30 h. Sala 2. Mesa redonda ‘La última Pascua de Cristo. Claves para entender la pasión, muerte y resurrección’. Con Juan José Fernández Valenzuela.

• Sala 5. Sala de vestidores ‘Rostrillo, alfileres y puntas de miriñaque’, con Israel Cornejo.

• Sala 6. Exposición ‘Esto ocurrió: escenas curiosas de la Semana Santa de Málaga’. Fotografías antiguas del archivo de la Agrupación de las Cofradías.