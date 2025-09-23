El cosmos pictórico de la Virgen de la Trinidad concentrado en el Revello de Toro

La cofradía del Cautivo ha inaugurado este martes una exposición de cuadros y carteles de la Virgen de la Trinidad con motivo del 25 aniversario de la coronación canónica de la imagen, que se celebró el 21 de octubre del año 2000. El Museo Revello de Toro acoge hasta el 30 de noviembre esta muestra que resume el cosmos pictórico de la dolorosa de Buiza: más de una decena de obras que representan a la imagen salida de los pinceles de distintos artistas bajo diversos estilos y técnicas.

"En ellas conviven el realismo detallado y la síntesis gráfica, la serenidad clásica y la expresividad contemporánea. Todas, sin embargo, coinciden en un mismo propósito: poner en valor la figura de María Santísima de la Trinidad Coronada y mostrar cómo su presencia se ha hecho lugar en el arte malagueño a través de generaciones de artistas".

Al acto de inauguración han asistido la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, Mariana Pineda, así como el director del Museo, Elías de Mateo, comisario de la exposición, junto a una representación de cofrades de la corporación trintiaria, encabezados por su aún hermano mayor, Mario Ortega, así como por el responsable del área de Cultura del aniversario, Víctor Carnero.

La muestra se podrá visitar hasta el 30 de noviembre. / Eduardo Nieto

El conjunto ofrece una reflexión estética y devocional sobre la imagen de la Virgen en el arte contemporáneo, en un espacio especialmente simbólico: el museo dedicado al autor del cartel oficial de la coronación canónica.

En la exposición se pueden admirar, entre otros, el cartel del 25 aniversario de la coronación, obra de Antonio Rodríguez Ledesma, o el del 50 aniversario de su bendición, de Martín España. Así como obras icónicas de Eugenio Chicano, José Carlos Torres, Manuel Hijano Conde, Nuria Barrera o José Luis Puche.

Podrá visitarse hasta el 30 de noviembre, de martes a sábado de 10.00 a 20.00 horas, y los domingos de 10.00 a 14.00 horas.