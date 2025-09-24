La Virgen de las Angustias recorrerá La Malagueta en procesión tras sus cultos de septiembre

La Virgen de las Angustias volverá a la capilla del Sagrado Descendimiento el domingo 5 de octubre, a las 18.15 horas, desde la parroquia de San Gabriel, a donde ha sido trasladada para celebrar un solemne triduo en su honor.

El triduo en honor de María Santísima de las Angustias se celebrará en la parroquia de San Gabriel los días 25, 26 y 27 de septiembre, en los que a las 19.30 horas se rezará el santo rosario y, posteriormente, a las 20 horas, se oficiará una eucaristía.

La función principal de instituto que culminará este solemne triduo se celebrará en San Gabriel el domingo 28 de septiembre, en el que a las 12.30 horas se rezará el santo rosario y a las 13.00 horas se oficiará una eucaristía.

Cultos

Todos los cultos serán oficiados por el director espiritual de la cofradía del Descendimiento y párroco de San Gabriel, Antonio Coronado Morón.

Además, el sábado 27, tras la celebración de la misa se procederá a la jura del cargo de las camareras de la cofradía, tras la toma de posesión de la nueva junta directiva de la hermandad. Y el día de la función principal de instituto, el domingo 28, María Santísima de las Angustias estará en devoto besamanos en la parroquia de San Gabriel, desde las 09.30 hasta las 14.00 horas.

Traslado de vuelta

El domingo 5 de octubre por la tarde, la imagen de la Virgen de las Angustias recorrerá las calles de La Malagueta para volver a la Capilla del Descendimiento, situada en el antiguo Hospital Noble.

El cortejo de regreso partirá a las 18.15 horas, desde la parroquia de San Gabriel y recorrerá las calles: Cervantes, Arenal, Fernando Camino, Maestranza, Cervantes, Paseo de Reding (vial del parking) y la plaza del General Torrijos hasta llegar a la Capilla del Descendimiento.

El traslado de vuelta durará aproximadamente una hora y treinta minutos, con el acompañamiento musical de la Banda de Música Maestro Eloy García, de la Archicofradía de la Expiración de Málaga.