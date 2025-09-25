Glorias
La Trinidad Sinfónica pondrá música a la Pastora durante los próximos cuatro años
La congregación anuncia el acuerdo alcanzado con la formación trinitaria que sustituye a la banda del Maestro Eloy García de la archicofradía de la Expiración, que ha acompañado a la imagen desde el año 2016
La congregación de la Divina Pastora de las Almas ha aprobado que la Banda Sinfónica Virgen de la Trinidad acompañe musicalmente a la Virgen en su procesión de alabanza de cada mes de mayo durante los próximos cuatro años. La hermandad ha indicado en un comunicado que pretende así garantizar la "estabilidad y continuidad" de su criterio musical formalizando un contrato que cubra la totalidad del mandato que ahora comienza, hasta mayo de 2029.
El hermano mayor de la Pastora, Juan Antonio Navarro, ha expresado que la junta de gobierno ha determinado que era el momento de "iniciar un nuevo ciclo" y se ha decantado por la Trinidad porque "se encuentra ahora en un momento de madurez y solidez tremendo y nos han transmitido una ilusión tremenda".
Por parte de la formación, su director Alejandro González Benítez ha confirmado este deseo de la banda por poner su música a "una de las grandes Glorias de la ciudad". "Llevan un repertorio de dulce muy al gusto de nuestros músicos", ha añadido.
Adiós a la Eloy García
Al mismo tiempo, la Congregación ha querido expresar su "más sincero agradecimiento" a la Unión Musical Maestro Eloy García, de la archicofradía de la Expiración, formación ha acompañado a la Divina Pastora desde 2016 "y ha estado presente en hitos fundamentales de nuestra historia reciente: el 250º aniversario fundacional (1771–2021), en cuyo marco se grabó el disco 'La Virgen de Capuchinos' con el patrimonio musical de la Divina Pastora; los actos de la coronación canónica; así como sendos conciertos en los que se estrenaron marchas dedicadas a la Patrona de Capuchinos por los compositores Cristóbal López Gándara (mayo de 2021) y Francisco Javier Moreno (septiembre de 2024)".
- La Justicia rechaza por tercera vez la petición del Ayuntamiento de Málaga de imponer más de 223.000 euros en costas a Bosque Urbano
- Semana de la Arquitectura en Málaga: estos son los edificios que se abrirán al público
- El Ayuntamiento de Málaga suspende el Rastro de este domingo
- El salto al futuro del aeropuerto de Málaga: adiós a la vieja T1 y nueva zona de embarque en la segunda pista
- Así es el nuevo restaurante de Málaga que parece sacado de una calle de Japón: 'Es súper auténtico
- Disney trae a la Comic-Con de Málaga a Jared Leto
- Así funciona la nueva ayuda de 30.000 euros del Gobierno para comprar una vivienda: estos son los requisitos
- Metrovacesa completa las Málaga Towers con la tercera torre de 73 viviendas: éstos son los precios y la tasa de ventas