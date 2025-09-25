La Trinidad Sinfónica pondrá música a la Pastora durante los próximos cuatro años

La congregación de la Divina Pastora de las Almas ha aprobado que la Banda Sinfónica Virgen de la Trinidad acompañe musicalmente a la Virgen en su procesión de alabanza de cada mes de mayo durante los próximos cuatro años. La hermandad ha indicado en un comunicado que pretende así garantizar la "estabilidad y continuidad" de su criterio musical formalizando un contrato que cubra la totalidad del mandato que ahora comienza, hasta mayo de 2029.

El hermano mayor de la Pastora, Juan Antonio Navarro, ha expresado que la junta de gobierno ha determinado que era el momento de "iniciar un nuevo ciclo" y se ha decantado por la Trinidad porque "se encuentra ahora en un momento de madurez y solidez tremendo y nos han transmitido una ilusión tremenda".

Por parte de la formación, su director Alejandro González Benítez ha confirmado este deseo de la banda por poner su música a "una de las grandes Glorias de la ciudad". "Llevan un repertorio de dulce muy al gusto de nuestros músicos", ha añadido.

Adiós a la Eloy García

Al mismo tiempo, la Congregación ha querido expresar su "más sincero agradecimiento" a la Unión Musical Maestro Eloy García, de la archicofradía de la Expiración, formación ha acompañado a la Divina Pastora desde 2016 "y ha estado presente en hitos fundamentales de nuestra historia reciente: el 250º aniversario fundacional (1771–2021), en cuyo marco se grabó el disco 'La Virgen de Capuchinos' con el patrimonio musical de la Divina Pastora; los actos de la coronación canónica; así como sendos conciertos en los que se estrenaron marchas dedicadas a la Patrona de Capuchinos por los compositores Cristóbal López Gándara (mayo de 2021) y Francisco Javier Moreno (septiembre de 2024)".