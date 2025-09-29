El Señor de la Soledad cumple 25 años con una extraordinaria por Capuchinos

Todo está ya preparado en el barrio de Capuchinos, casi a punto, para vivir un intenso fin de semana alrededor del Señor de la Soledad, que cumple el 25 aniversario de su bendición. La hermandad del Dulce Nombre celebra el sábado una procesión extraordinaria con la imagen del Cristo, tallada por el cordobés Antonio Bernal, que saldrá en solitario sobre el trono de María Auxiliadora, cedido para la ocasión, y que completará un itinerario por las principales calles de la feligresía del Buen Pastor y de la Divina Pastora, templos que componen una única unidad parroquial. De hecho, la comitiva saldrá de la casa hermandad de Crucifixión, en El Ejido, y se encerrará en la de Salesianos, frente por frente al colegio de San Bartolomé.

Muchas calles del barrio aparecen desde hace días engalanadas con banderas y papelillos con los colores corporativos, marrón y negro, alusivo al carisma franciscano de esta cofradía que hace estación de penitencia cada Domingo de Ramos.

El acompañamiento musical del trono corresponderá a la banda de cornetas y tambores de la Esperanza.

El cortejo se pondrá en marcha a las 18.00 horas y seguirá el siguiente recorrido: casa hermandad de Crucifixión, Diego de Siloé, Garcilaso de la Vega, Cruz Verde, Refino, Carrión, Hermosilla, San Millán, plaza del Maestro Artola, Miguel Bueno Lara, Alameda de Capuchinos, Alameda del Patrocinio, plaza del Patrocinio, Antonio Linares Pezzi, Rojas, Moya, Montserrat, Rodríguez, Vasco de Gama, Hernán Cortés, Peinado, Daoiz, López Domínguez, Alderete, Tizo, Capuchinos, plaza de Capuchinos, Eduardo Domínguez Ávila y encierro en la casa hermandad de Salesianos, en torno a la 1.00 horas.

Traslado en la víspera

El Señor de la Soledad será trasladado en la jornada del viernes 3 de octubre desde su sede canónica hasta la casa hermandad de Crucifixión a partir de las 21.00 horas. En este caso, el itinerario anunciado por la cofradía es el siguiente: plaza de Capuchinos, Alameda de Capuchinos, Miguel Bueno Lara, plaza del Maestro Artola, Ejido, Padre Mondéjar, Diego de Siloé e iglesia del Buen Pastor.

En la iglesia, el grupo teatral Eventos con Historia llevará a cabo una breve representación, a modo de auto sacramental, de las Negaciones de San Pedro, pasaje de la Pasión de Cristo que representa el misterio de esta cofradía.