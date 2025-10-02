El Museo de Málaga exhibe la revolución patrimonial de la Trinidad desde su coronación

La cofradía del Cautivo ha inaugurado este jueves la magna exposición ‘Vestida de Sol’, en la que exhibe el ajuar devocional de la imagen de la Virgen de la Trinidad con motivo del 25 aniversario de su coronación canónica. Un patrimonio que ha crecido de forma sobresaliente en los últimos años, sobre todo a raíz de que la imagen recibiera este máximo reconocimiento canónico hace ahora un cuarto de siglo, fruto, además, en buena parte, de las donaciones y regalos de sus devotos. La sala de exposiciones temporales Eugenio Chicano, en el emblemático Museo de Málaga, que se abre por primera vez a las cofradías, se convierte así en centro neurálgico de esta explosión del acervo artístico de la dolorosa, que se ve además incrementado por destacadísimas obras que se van a estrenar con motivo de la efemérides que se celebra.

La inauguración de esta muestra en el Palacio de la Aduana, ha tenido lugar durante un acto al que han asistido las consejeras de Cultura y Deportes y de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo y Carolina España, y el hermano mayor de la corporación, Mario Ortega, además de otras autoridades, como el presidente de la Agrupación de Cofradías, José Carlos Garín, y representantes de la corporación municipal. El alcalde, Francisco de la Torre, visitó también la muestra aunque se tuvo que ausentar por otro compromiso.

‘Vestida de Sol’, título que hace una alusión directa a la visión apocalíptica de San Juan de aquella Mujer coronada de doce estrellas, está comisariada por Ignacio A. Castillo, ex hermano mayor del Cautivo y coordinador de los actos de la coronación en el año 2000, Año Santo Jubilar dedicado por el Papa San Juan Pablo II a la Glorificación del Misterio de la Santísima Trinidad. La muestra pretende hacer destacar la riqueza histórica, artística y devocional que envuelve a esta advocación mariana, profun­damente arraigada en el corazón de los malagueños.

"La exposición se plantea como un espacio único donde arte sacro, patrimonio devocional y memoria colectiva se entrelazan para narrar la trascendencia de este cuarto de siglo desde la coronación, un acto que marcó un hito en la historia religiosa y cultural de nuestra ciudad y que marcó un antes y un después en la cofradía que le rinde culto", ha destacado Castillo en la presentación. Un punto de inflexión que también afectó al orden patrimonial.

El plan expositivo ha corrido a cargo de La Magdalena-Soluciones Culturales, con Miguel Ángel Blanco como director de la museografía de un proyecto que ha contado igualmente con Gonzalo Otalecu como coordinador general, Marina Riera, encargada de la gestión y conservación y Rafael de las Peñas, en el asesoramiento artístico.

En el turno de palabra, la consejera Del Pozo destacó la riqueza patrimonial de las cofradías andaluzas, “un tesoro que desde el Gobierno andaluz queremos proteger con una decidida apuesta por la conservación del arte sacro”.

Cuenta con el patrocinio del AC Hotel Marriott Málaga Palacio.

Entre las piezas que se exponen en esta muestra, resaltan el manto de procesión de la dolorosa, una obra de Joaquín Salcedo Canca, estrenada el Lunes Santo de 2008; así como el palio del trono, también del taller de bordados de Salcedo, que pudo salir por primera vez completo en la Semana Santa de 2019. Y como pieza indiscutible por su simbología y valor patrimonial y sentimental, la corona de la coronación canónica, que en 2000 sirvió para distinguir a la imagen, que se sitúa en el centro de la muestra y que fue realizada por el estudio de Orfebrería de los Hermanos Delgado López de Sevilla.

En total, más de 30 piezas que forman parte del ajuar de la imagen, además de un interesante apartado documental que contiene, entre otros, los Libros de Oro de la coronación canónica, trabajo documental, teológico, histórico, artístico y fotográfico, que sirvió para argumentar ante la autoridad eclesiástica la solicitud de la coronación canónica de la Virgen de la Trinidad, con numerosas cartas de adhesiones; o el propio decreto de coronación.

También, los guiones de las partituras de las nuevas marchas procesionales compuestas para esta ocasión así como de la Misa de la Santísima Trinidad, escrita por Cristóbal López Gándara, y que se estrenará en la ceremonia al aire libre que tendrá lugar en la plaza de San Pablo el próximo 25 de octubre por la mañana, a las 9.00 horas, antes de que la imagen salga en procesión extraordinaria hasta la plaza del Obispo.

Estrenos del aniversario

En ‘Vestida de Sol’ se incluyen, en lugar destacado, además, los estrenos que presenta la cofradía y que ofrece a su sagrada titular con motivo de este sobresaliente aniversario, y que serán presentados en el marco de esta exposición, entre otros:

Saya del XXV aniversario , realizada por Salvador Oliver, con imaginería de Valerio Téllez y diseño de Curro Claros.

, realizada por Salvador Oliver, con imaginería de Valerio Téllez y diseño de Curro Claros. Diadema del XXV aniversario , obra ejecutada por el orfebre granadino Alberto Quirós, siguiendo el proyecto de Francisco Naranjo Beltrán, y que es regalo de los hombres y mujeres de trono de la Virgen.

, obra ejecutada por el orfebre granadino Alberto Quirós, siguiendo el proyecto de Francisco Naranjo Beltrán, y que es regalo de los hombres y mujeres de trono de la Virgen. Estandarte de la coronación canónica , también bordado por Salvador Oliver, con pintura de Raúl Berzosa y orfebrería de Alberto Quirós, según el diseño de Javier Sánchez de los Reyes.

, también bordado por Salvador Oliver, con pintura de Raúl Berzosa y orfebrería de Alberto Quirós, según el diseño de Javier Sánchez de los Reyes. Corona de plata , también de Quirós y diseño de Curro Claros.

, también de Quirós y diseño de Curro Claros. Terno de luto, confeccionado por el Taller de Bordados de la propia hermandad, bajo la dirección de Javier Nieto.

confeccionado por el Taller de Bordados de la propia hermandad, bajo la dirección de Javier Nieto. Broche , regalo del grupo joven, de Joyería El Toisón y diseño de Miguel Pacheco.

, regalo del grupo joven, de Joyería El Toisón y diseño de Miguel Pacheco. Broche de la Trinidad Sinfónica, regalo de la banda de la cofradía, realizado por Alberto Quirós, con la propuesta de Curro Claros.

Esta exposición se enmarca dentro del calendario de actividades que ha preparado el equipo de trabajo que compone el área de Cultura de este aniversario y que dirige el cofrade y mayordomo de trono de la Virgen Víctor Carnero. Ha contado con Jorge González como responsable de las Relaciones Institucionales.

En la muestra también se exhiben grandes fotografías de la imagen de la Virgen, realizadas por el fotógrafo Luis Manuel Gómez Pozo, así como un montaje videográfico de Jesús Valbuena. Los trabajos de pintura y carpintería han correspondido, respectivamente, a Armando Clares y Ebanistería Cazorla, mientras que el diseño gráfico y la rotulación vinílica ha corrido a cargo de Último Diseño.

Horario de apertura

La exposición podrá ser visitada a partir de este viernes 3 de octubre y permanecerá abierta hasta el 19 del mismo mes, en horario de martes a sábado de 09.00 a 21.00 horas, y domingos y festivos de 09.00 a 15.00 horas. La entrada es gratuita.

La hermandad ha editado un catálogo de la exposición con las imágenes y fichas técnicas de todas las piezas que se exponen en la muestra, realizado por el equipo de comunicación con fotografías de Javier Díaz, como recuerdo de esta magna muestra celebrada con motivo de este 25 aniversario de la coronación canónica de la Virgen de la Trinidad que, como broche de oro, saldrá en procesión extraordinaria este próximo 25 de octubre, entre otros cultos a celebrar en su honor.

Programa de actividades culturales paralelas en el Museo de Málaga

Durante los días en que permanezca abierta la exposición, el Museo de Málaga acogerá una programación paralela de carácter cultural y divulgativo: