Medio centenar de cofrades de hermandades de la Trinidad de toda España se reúnen este sábado en Málaga

En 1934, precisamente un 21 de octubre, era bendecida en San Pablo la Virgen de la Trinidad, el icono fundacional de la entonces hermandad letífica que dio origen a lo que hoy es la cofradía del Cautivo. Era la primera vez que una imagen mariana recibía esta singular advocación, pese a las reticencias iniciales expresadas por el Obispado. Finalmente, se logró el placet al reconocer la triple dimensión teológica de María de Nazaret como Hija de Dios Padre, Madre de Dios Hijo y Esposa del Espíritu Santo. Esta denominación, por tanto, tiene su origen en Málaga y su ejemplo sirvió de inspiración para que otras hermandades de Andalucía, y de fuera de ella, nombraran de este modo a sus dolorosas. Algunas de estas cofradías se reúnen este sábado en la capital, con el Cautivo de anfitriona, para participar en un encuentro que se enmarca dentro de los actos con motivo del 25 aniversario de la coronación canónica.

Medio centenar de cofrades de siete hermandades participan en esta reunión que tendrá lugar en el auditorio del Museo de Málaga, donde este jueves la cofradía inauguró la exposición 'Vestida de Sol'. Todas forman parte de la Confraternidad de Hermandades Trinitarias de España, cuyos representantes asistirán igualmente a las actividades programadas, entre ellos, ⁠Eduardo Coto, su presidente, y el prior Antonio Jiménez, fraile trinitario que ha estado destinado varios años en Málaga, en la parroquia de San Pío X de La Palma y conoce a la cofradía del Cautivo.

De hecho, este encuentro quiere servir también de germen que propicie el ingreso de la cofradía en el seno de la Confraternidad.

También han confirmado su presencia cofrades del Sagrado Decreto de la Santísima Trinidad, de Sevilla; del Rescate, de Baeza; del Medinaceli, de San Fernando; de la Santa Faz, de Córdoba; del Medinaceli, de Cádiz; del Medinaceli, de La Línea de la Concepción; y del Medinaceli, de Alcalá de Henares.

Actividades

A las 10.30 horas dará inicio una mesa redonda en la que el teólogo y hermano de la cofradía Andrés García Infantes ofrecerá una ponencia para, posteriormente, moderar el debate en torno a esta profunda advocación, cómo influye en la religiosidad popular de cada localidad, cómo llevan a cabo su apostolado en sus respectivas parroquias o la vinculación de cada corporación al carisma de la Orden que en 1193 fundó San Juan de Mata. También se disertará sobre el aniversario de la coronación de la Trinidad malagueña y de cómo influyó este modelo en estas cofradías.

La jornada se completará con una convivencia y con una eucaristía de acción de gracias que se celebrará a partir de las 20.00 horas en la iglesia de San Pablo, sede canónica del Cautivo.