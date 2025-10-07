La Esperanza lanza un portal web para recoger donativos con que bordar el nuevo manto de la Virgen

La archicofradía de la Esperanza ha anunciado el lanzamiento de una iniciativa pionera destinada a implicar a hermanos, devotos y amigos de la corporación en la hechura del nuevo manto de la Virgen de la Esperanza, una obra diseño de Javier Sánchez de los Reyes que acometerá el taller de bordados de Salvador Oliver.

Así, a través de un portal web específico, cualquier persona interesada podrá sumarse con aportaciones económicas, puntuales o suscripciones mensuales, y dejar para siempre su nombre, ruego o intención inscrita en el eje central bordado del manto, ha informado la hermandad en un comunicado.

Diseño de Javier Sánchez de los Reyes para el nuevo manto de la Virgen de la Esperanza. / L. O.

Este manto se encuentra en proceso de ejecución. Según el discurso artístico del proyecto y diseño, el trazado del manto adopta un estilo inspirado en los grutescos de la Domus Aurea, conjugando tradición y modernidad: roleos de acanto, guirnaldas, jarrones florales conforman una composición en torno al eje central del manto, evocando el "hortus conclusus" mariano.

El diseño fue elegido mayoritariamente por el cabildo de hermanos que pudo elegir entre la propuesta de Sánchez de los Reyes y otro proyecto firmado por Fernando Prini.

Portal web de la Esperanza. / ARCHICOFRADÍA DEL PASO Y LA ESPERANZA

Un proyecto "abierto y participativo"

El portal web, permite diferenciar entre dos modalidades de colaboración: una donación puntual que se traduce en una aportación única, así como una suscripción mensual consistente en aportaciones periódicas mes a mes. Los nombres, ruegos o intenciones de todos los donantes, con independencia de la fórmula de participación, quedarán inscritos en el interior del manto.

Han explicado que ambas modalidades pueden gestionarse desde el área de usuario en la plataforma, con plena flexibilidad para cancelar la suscripción si el colaborador así lo desea.

Por otro lado, han añadido que con esta iniciativa, la archicofradía "pretende fomentar la participación de toda la ciudad en un proyecto que ya es historia del patrimonio artístico y religioso de la ciudad involucrando a hermanos, devotos y ciudadanos en un proyecto tangible de patrimonio cofrade, permitiendo que muchos se sientan partícipes del proceso de creación del manto".

De igual modo, han añadido, "gracias a esta iniciativa, se hace partícipe a la Málaga cofrade del proyecto económico de ejecución, garantizando más si cabe que los costes del diseño, materiales y ejecución queden respaldados por muchas más personas que se han interesado por ser parte de este manto".

El portal ya está activo y operando, por lo que, desde la archicofradía, se invita a todos a conocer más detalles sobre el diseño, el equipo de trabajo y las fases del bordado en un portal que cuenta con materiales inéditos, así como vídeos con testimonios de los grandes protagonistas del proyecto.