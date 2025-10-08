Cofradías
Gran Perdón pone el foco cofrade en Málaga con una extraordinaria monumental
La hermandad del Prendimiento culmina los actos de su centenario fundacional con un traslado y una procesión de su sagrada titular este fin de semana, coincidiendo con la festividad de la Virgen del Pilar
En Capuchinos solo saben pensar en grande y la hermandad del Prendimiento ha diseñado una serie de actos monumentales para culminar su centenario fundacional. Durante este fin de semana todo el protagonismo se lo llevará la Virgen del Gran Perdón, que pondrá el foco cofrade andaluz en Málaga durante su traslado al Centro, este jueves, y posterior procesión extraordinaria del 12 de octubre, de regreso a su barrio. La ciudad está pendiente de vivir varias jornadas de gran intensidad en estos primeros días del otoño, de especial actividad procesionista.
Desde hace días, muchas vías y plazas aparecen engalanadas con cadenetas de flores de papel, flecos, banderines y otros adornos que sirven para revestir el recorrido de la dolorosa que tallara Andrés Cabello Requena. De muchas guirnaldas penden además lazos rosas alusivos a la lucha contra el cáncer de mama, ya que la cofradía, desde hace años, mantiene un estrecho vículo con la Asociación Española Contra el Cáncer y colabora en la difusión y sensibilización social sobre esta dramática enfermedad que afecta mayoritariamente a la mujer.
Las emociones se repartirán en varias entregas. Para regresar, la imagen mariana primero ha de ir. Por ese motivo, será trasladada este mismo jueves en su trono de Semana Santa hasta la casa hermandad de Estudiantes. La procesión saldrá a las 20.00 horas desde su sede en la calle San Millán, donde llegó el pasado 2 de octubre en andas en un traslado semiprivado. El recorrido será el siguiente: Hermosilla, Diego de Siloé, Los Negros, Frailes, Merced, plaza de la Merced y Alcazabilla, donde se encerrará sobre la medianoche.
En distintos puntos, la procesión será recibida por las hermandades que tienen su sede a lo largo del itinerario, como Crucifixión, en el Buen Pastor, la Sentencia y Gitanos, en Frailes, o la hermandad del Rocío La Caleta, que dará la bienvenida a la Virgen en la esquina de Madre de Dios, con sus clásicos sones marismeños.
Catedral
El viernes, la imagen llegará en traslado a la Catedral, ya que en Primer Templo de la diócesis se celebrará una misa estacional para conmemorar el centenario de la corporación a las 19.30 horas. La salida desde Estudiantes se llevará a cabo a las 18.00 horas por el camino más directo: Alcazabilla, Císter y Patio de los Naranjos. El 11 de octubre, la Virgen del Gran Perdón estará en besamanos, expuesta a la veneración de los fieles en el interior de la SICB hasta las 20.00 horas, cuando regresará a la casa hermadad de Estudiantes por el mismo recorrido que a la ida.
Procesión extraordinaria
Pero sin duda, la extraordinaria del 12 de octubre concentra la mayor parte del interés cofrade malagueño y andaluz. A partir de las 18.00 horas se pondrá en marcha la comitiva en una procesión que se prolongará hasta bien entrada la madrugada, aunque desde el Ayuntamiento, distintos servicios municipales y del área de Seguridad, se ha insistido en los últimos días a la cofradía que intente asumir con diligencia el itinerario propuesto, y que devolverá a la imagen a Capuchinos, también en su trono del Domingo de Ramos. El recorrido anunciado es el siguiente: Alcazabilla, Císter, San Agustín, Duque de la Victoria, plaza del Siglo, Molina Lario, plaza del Obispo, Strachan, Larios, plaza de la Constitución, Especería, Cisneros, Fajardo, Compañía, Tribuna de los Pobres, Carretería, Dos Aceras, Carrera de Capuchinos, Empecinado, Alderete, Marqués de Cádiz, Eduardo Domínguez Ávila, plaza de Capuchinos, Alameda de Capuchinos, Miguel Bueno Lara y San Millán... hasta pasadas las 4 de la mañana, según las previsiones.
Puntos de interés
La cofradía ha informado que durante el largo itinerario tendrá lugar una serie de actos en homanaje a la Virgen y los señala como de especial interés:
- Císter. Petalada y la actuación de la comparsa de Churriana.
- Patio de los Naranjos. Actuación de la coral Carmina Nova.
- Plaza de la Constitución. Malagueñas por el coro Aire Andaluz.
- Compañía, ante la casa hermandad de la Cena. Cambio del turno de hombres de trono.
- Tribuna de los Pobres. Ave María de Caccini, a cargo de una soprano.
- Carretería. Verdiales.
- Dos Aceras, en la casa hermandad de la Sangre. Petalada y cante por sevillanas, a cargo de Paco Pastora.
- Carrera de Capuchinos. Poema y petalada.
- Alderete. Cante, poema y petalada de la juventud cofrade.
- Eduardo Domínguez Ávila, ante la casa hermandad de Salesianos. Cante y petalada.
- Plaza de Capuchinos, ante la parroquia de la Divina Pastora. Actuación de un coro y encuentro con el Señor del Prendimiento. La Virgen pisará una alfombra de sal.
- San Millán, durante el encierro. Petalada.
- Los partidos del Unicaja en la BCL se verán gratis por televisión
- Así es el monumento natural más antiguo de Málaga: tiene mil años y fue venerado por los Reyes Católicos
- Descubren en la Sierra de las Nieves la mayor supercueva de Andalucía
- La Universidad Europea de Andalucía abre su campus en Málaga con 19 titulaciones y 550 alumnos
- Fin a los coches de caballos en Málaga: cuánto ha pagado el Ayuntamiento y qué pasará con los animales
- Diez pueblos a menos de una hora en Málaga donde comprar una casa barata
- El restaurante de Málaga con comida casera 'como la que haría tu abuela': platos contundentes con vistas 'impresionantes
- Así es el único bar de Málaga con camperos las 24 horas: con más de 30 años de historia y 500 servicios al día