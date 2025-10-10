Gran Perdón regala el preámbulo de una extraordinaria dividida en tres

Si este ha sido solo el preámbulo, cómo no será el colofón este domingo... La Virgen del Gran Perdón ha regalado a los cofrades de Málaga un traslado espectacular desde su sede en Capuchinos hasta la casa hermandad de Estudiantes. Una procesión que pasará a los anales de la cofradía del Prendimiento, que con estos actos en torno a la fiesta del Pilar culmina con broche de oro la conmemoración de su primer centenario fundacional. Una hermandad creada en 1925 con un Cristo en el momento de ser traicionado por Judas, que fue bendecido en Santo Domingo, y que ha optado, sin embargo, por reunirse alrededor de su Madre para rematar la efemérides. Y por todo lo alto, además. Sin escatimar esfuerzos ni trabajo altruista en torno a una Virgen que es única, en muchos sentidos y que protagoniza este fin de semana una extraordinaria dividida en tres.

Porque solo Ella salió de las gubias de Andrés Cabello Requena. Porque su pena es inconfundible y su gesto la distingue. Y porque capitanea uno de los más grandes buques que cada Semana Santa se hace a la mar de las calles de Málaga. Y así ha salido este jueves, en su trono del Domingo de Ramos, un monumental conjunto que, con acierto y criterio, fue culminado este último año con la incorporación de nuevas imágenes en miniatura en sus capillas, obra de Eduardo García Márquez, y que remata una serie de actuaciones que han servido para que el trono adquiera una envergadura y proporciones colosales, tras la ampliación a la que le sometió Emilio Méndez hace unos años.

Cuando el reloj se acercaba a las 20.00 horas, el ambiente en la calle San Millán invitaba a pensar que algo grande, y tanto, iba a suceder. Los vecinos de El Ejido se asomaban a las ventanas de sus viviendas, muchas engalanadas con banderolas y mantones. De la espadaña de la casa hermandad partían hileras de cadenetas de flores de papel que desembocaban en los muros del instituto Cánovas del Castillo, de cuyo patio, cada año, sale organizado el cortejo.

Para esta función, en esta ocasión, se utilizaron las dependencias de la propia cofradía anexas a la casa hermandad en la calle Arapiles. Abría la cruz guía escoltada por faroles y le seguían 40 parejas de hermanos con cirios, dos estandartes que servían para admirar la evolución patrimonial de la hermandad gracias a su celebrado taller de empleo, que marcó una época, el guión, y presidencia con bastones, justo antes de los acólitos ceroferarios y turiferarios.

Con clásico clavel blanco en las ánforas laterales y en las cráteras y rosas en las jarritas del frontal, a los sones de la Marcha Real, salía a Málaga la Virgen del Gran Perdón, arrastrando los pies y sin mecida, porque las dimensiones de la puerta son las mismas pero el trono no ha dejado de crecer. "Ya está la Capuchinera en la calle", gritaba el capataz y, a continuación, la banda de música del Rocío, que acompañaba al trono, atacaba la reconocible, por sus acordes de malagueñas, 'Gran Perdón', de Gabriel Robles. Una pancarta de banda a banda rezaba: "Reina y Señora de Capuchinos", sobre los colores de la bandera de España. Y la emoción se intensificaba en cada mecida mientras el trono ganaba la calle. Y la expresión de felicidad de sus cofrades, que lo han dado todo y más, también aumentaba, como demostraba su hermano mayor, Juanma Gutiérrez, como representante del sentir generalizado de sus hermanos. Y es que, como decían los galos inventados por René Goscinny y Albert Uderzo, "estos romanos están majaretas". Ahora sustituyan el "romanos" por "cofrades" y lo comprenderán. Aunque ya se sabe que "el corazón tiene razones que la razón no entiende", y esto ya no lo decían los creadores de Asterix, sino todo un filósofo y matemático, también francés: Blaise Pascal.

Solo así se puede llegar a comprender tanto ardor y denuedo. Desde la devoción y el cariño a una imagen que en este traslado parecía querer devolver todo el trabajo realizado para su mayor honor y gloria. Avanzando despacio, sobre hombros que se estrenaban, en su mayoría, bajo estos varales, portadores atraídos por el poderoso imán que representa Gran Perdón y que, aunque no son hermanos, han querido participar en esta histórica salida (los habituales de cada Domingo de Ramos se reservan para la procesión del domingo). Iban revestidos con túnicas conmemorativas en blanco, con el logotivo del centenario en dorado, grabado en el pecho.

La cruceta musical prevista fue alimentándose sobre la marcha. De este modo, tras el 'Himno de Coronación de la Esperanza', la del Rocío interpretó 'Rosario de Montesión' y más adelante 'La Estrella Sublime', todo aún en San Millán, donde la rama de uno de los ficus de la calle quedó prendida de la bambalina frontal, justo antes de entrar en Hermosilla. Grande, pero grande.

En las aceras no se cabía prácticamente, aunque el ritmo de la procesión permitía poder acompañar a la Virgen por sus lados. Hasta llegar a Los Negros, donde la vía se estrechaba. Al alcanzar el Buen Pastor, mientras sonaba 'Virgen de Gracia', repicaban las campanas del templo para recibir a la Virgen y Crucifixión salía a su encuentro con su guión corporativo. El párroco de la unidad pastoral, que incluye también la Divina Pastora, sede canónica del Prendimiento, Rafael Pérez Pallarés, participaba en la comitiva y repartía estampitas, como otros muchos hermanos, que venían a difundir el cariño y devoción por la imagen.

Y para acceder a Cruz Verde, se lanzaron salvas de cohetes y fuegos artificiales mientras la Virgen daba una curva prodigiosa a los sones de 'Virgen de la Paz', de Pedro Morales. Eran las 21.05 horas y quedaba aún camino por delante: Frailes, donde sería recibida por la Sentencia y Gitanos ante sus casas hermandad, donde sonaría la malagueña 'Virgen del Amparo', de Molero, la plaza de la Merced, donde haría lo propio la hermandad del Rocío La Caleta, con sus piteros y tamborileros, y la calle Alcazabilla, recorrido inédito para la dolorosa, donde se iba a encerrar sobre la medianoche a la espera de completar una extraordinaria dividida en tres días.

Actos en la Catedral

Este viernes, la imagen llegará en traslado a la Catedral, ya que en Primer Templo de la diócesis se celebrará una misa estacional para conmemorar el centenario de la corporación a las 19.30 horas. La salida desde Estudiantes se llevará a cabo a las 18.00 horas por el camino más directo: Alcazabilla, Císter y Patio de los Naranjos.

El sábado, la Virgen del Gran Perdón estará en besamanos, expuesta a la veneración de los fieles en el interior de la SICB, en la capilla de San Rafael, donde reposan los restos del cardenal Herrera Oria, decisivo en la reorganización de la cofradía en los años 40, hasta las 20.00 horas, cuando regresará a la casa hermandad de Estudiantes por el mismo recorrido que a la ida.

El domingo será la procesión extraordinaria

El domingo 12 de octubre será la procesión extraordinaria y con seguridad no solo habrá cofrades malagueños entre el público. Serán muchos los de otras provincias que viajen a la capital para comprobar, in situ, la particular forma que Málaga tiene de concebir su Semana Santa, y la Virgen del Gran Perdón se eregirá en patrón y modelo. A partir de las 18.00 horas se pondrá en marcha la comitiva en una procesión que se prolongará hasta bien entrada la madrugada y que devolverá a la imagen a Capuchinos, también en su trono del Domingo de Ramos.

El recorrido es el siguiente: Alcazabilla, Císter, San Agustín, Duque de la Victoria, plaza del Siglo, Molina Lario, plaza del Obispo, Strachan, Larios, plaza de la Constitución, Especería, Cisneros, Fajardo, Compañía, Tribuna de los Pobres, Carretería, Dos Aceras, Carrera de Capuchinos, Empecinado, Alderete, Marqués de Cádiz, Eduardo Domínguez Ávila, plaza de Capuchinos, Alameda de Capuchinos, Miguel Bueno Lara y San Millán... hasta pasadas las 4 de la mañana, según las previsiones.

Como este viernes en el traslado de ida, la Banda de Música del Rocío será la encargada de acompañar al trono.