La Virgen del Rosario renueva este sábado su patronazgo en su procesión gloriosa por El Palo

La Virgen del Rosario recorre este sábado las calles del Palo, barrio del que es patrona y que viene celebrando fiestas en su honor con motivo de la festividad de la imagen, en torno al 7 de octubre. Tras el triduo en su honor, en la iglesia de las Angustias, las celebraciones continuarán a partir de las 17.30 horas con la salida procesional de la imagen.

El recorrido de la comitiva será el siguiente: avenida Juan Sebastián Elcano, avenida de la Estación, Ortega Munilla, Alonso Carrillo de Albornoz, Miguel Moya, Mar, Practicante Fernández Alcolea, Padre Lerchundi, avenida Salvador Allende, plaza Nuestra Señora del Rosario (tradicional acto en el cementerio), Pintor Dámaso Ruano, Practicante Fernández Alcolea, Padre Lerchundi, Jurado de Parra, Carlos Frontaura, Pérez Zúñiga, Aljofaina, Antofagasta, Padre Arnaiz, plaza del Arroyo, Fuente de Leganitos, plaza del Arroyo, Montiel, Real y avenida Juan Sebastián Elcano, con encierro previsto sobre las 23.30 horas.

La banda de música del Maestro Eloy García de la archicofradía de la Expiración acompañará al trono, que irá adornado con un equilibrado exorno de centros de flores rosas.

Durante la procesión, según ha anunciado la propia hermandad, se vivirán distintos momentos espciales. Por ejemplo, en la avenida de la Estación la banda interpretará la 'Salve, Virgen del Rosario', una marcha de Ramón Gálvez que cumple su 30 aniversario. Y en la calle Miguel Moya, el grupo joven ha preparado un arco efímero y lanzará pétalos en honor a la patrona del barrio. Del mismo modo, en la calle Practicante Fernández Alcocea habrá una petalada por parte de las hermanas de la corporación. En el número 43, los miembros de 'La Fragata' confeccionarán una alfombra de sal, y el coro del centro de mayores ofrecerá una sevillana a la Virgen.

Como cada año, el cortejo subirá hasta las Cuevas del Palo por la popular 'Cuesta del Rosario'. En este enclave, la hermandad ha encargado un retablo cerámico conmemorativo del décimo aniversario de esta subida al ceramista malagueño Daniel García Romero, que se descubrirá durante la procesión. Allí también la Virgen será recibida con altares y salvas de fuegos artificiales