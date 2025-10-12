Negaciones 4.0: el arte cofrade por la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto

Las cofradías malagueñas no dejan de reinterpretarse, de innovar y de buscar nuevas formas de hacerse visible en esta sociedad de la revolución tecnológica. Ya no basta con organizar exposiciones en el que se muestre el patromonio consolidado a base de esfuerzo, sacrificio y muchos años. Dando un giro de tuerca más, la hermandad del Dulce Nombre inaugura este martes en el Museo Jesús Castellanos una muestra que trasciende las pautas tradicionales de exhibición para convertirse en una invitación a la ciudadanía para sentir un elemento clave de su patrimonio cultural a través de la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. Una exposición totalmente inclusiva.

'Negaciones 4.0: una muestra para los sentidos', con motivo del 25 aniversario de la bendición del Señor de la Soledad, que el pasado 4 de octubre salió en procesión extraordinaria por las calles de Capuchinos, quiere ser una exposición accesible, inmersiva y multimodal. La corporación, junto a la Universidad de Málaga, organizan esta exposición que tiene como protagonista el misterio que Antonio Bernal esculpió para representar el momento del canto del gallo tras el interrogatorio de Cristo en el Sanedrín y que se representa cada Domingo de Ramos en el primero de los tronos de la cofradía.

A través de una nota, la hermandad informa de que la muestra se articula en cuatro espacios multimodales. A lo largo de ellos se exhibe una galería de grabados, dibujos y pinturas sobre la figura de San Pedro, muchos de los cuales sirvieron de inspiración para la concreción plástica de este grupo escultórico. A vez, se disponen fotografías del boceto inicial del grupo y de los bustos preparatorios junto a las esculturas originales -exceptuando la del titular-, acompañadas por réplicas escaladas que permiten explorar de forma táctil sus rasgos y gestos característicos. La identidad simbólica de cada personaje, así como su función concreta dentro del pasaje, se refuerza a través de una estación olfativa en la que se captan olores diferenciados y grajeas que trasladan esas sensaciones al gusto.

El recorrido culmina con un laboratorio tecnológico en el que la realidad virtual, las vibraciones hápticas y los recursos sonoros se articulan para recrear la escena de las negaciones en el patio de Caifás.

Salida extraordinaria del Señor de la Soledad por el 25 aniversario de su bendición / Eduardo Nieto

Proyecto pionero

Se trata, por tanto, de un proyecto que se presenta como "un referente pionero en España", ya que se concibe bajo principios de accesibilidad originaria. "Esto significa que cada recurso se ha diseñado para que cualquier persona, con independencia de sus capacidades, pueda vivir la experiencia en igualdad de condiciones", señala el comunicado.

Para ello se ha desplegado un conjunto de tecnologías avanzadas: la fotogrametría, el escaneado 3D y la impresión aditiva han permitido crear gemelos digitales de las esculturas, preservando sus detalles y generando réplicas manipulables. El itinerario integra audiodescripciones, subtítulos adaptativos, interpretación en lengua de signos y códigos Navilens para asegurar la comunicación plena. Además, las reproducciones táctiles en alta resolución y la navegación gestual o sonora facilitan la interacción con las piezas.

El desarrollo tecnológico ha sido posible gracias a la colaboración de la Fundación ONCE– Grupo Social ONCE, Fundación Unicaja y Opossum. A ellas se suman las colaboraciones procedentes del Ayuntamiento de Málaga, Diputación Provincial, Polo Digital o la Agrupación de Cofradías, así como diferentes asociaciones, departamentos y grupos de investigación universitarios.

'Negaciones 4.0: una muestra para los sentidos' se inaugura este martes 14 de octubre a las 19.00 horas y se podrá visitar en el Palacio de San Julián hasta el 15 de noviembre.

Actividades paralelas

De forma paralela a la exposicón se celebran dos actividades basadas en la reflexión y el debate. En primer lugar, el simposio nacional 'Antequam gallus canet: patrimonio cultural, turismo inclusivo y tecnomuseografías posdigitales', organizado en tres sesiones los días 23 y 30 de octubre y 6 de noviembre. El encuentro reunirá a especialistas en la creación artística, la accesibilidad, el turismo o las tecnologías digitales con el propósito de debatir sobre los nuevos modos de relación entre la ciudadanía y el patrimonio en la era postdigital.

Y, en segundo lugar, el 7 de noviembre, el Gastrocampus de Innovación de la UMA, con sede en el laboratorio Enogastronómico de la facultad de Turismo, acoge una jornada práctica en la que se explorarán las conexiones entre elementos patrimoniales, creación artística, experiencia olfativa y sabores de la memoria.