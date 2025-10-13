La Catedral se abre a que las cofradías puedan recorrer la girola en sus estaciones de penitencia

Las cofradías decidirán este martes, en la reunión de la junta de gobierno de la Agrupación, si las que hacen estación de penitencia en la Catedral incorporan la girola en el recorrido que realizan en el interior del Primer Templo durante sus estaciones de penitencia o si, por el contrario, mantienen el itinerario actual, por la vía sacra, desde la Puerta del Sol hasta la de las Cadenas, que desemboca en el Patio de los Naranjos. El Cabildo Catedralicio se muestra abierto a estudiar esta demanda que ha recibido de algunas de las hermandades que acceden a la SICB y que consideran que su estancia bajo sus bóvedas, lo que da sentido a sus salidas procesionales, es excesivamente breve.

El presidente de la Comisión de Relaciones con el Cabildo y hermano mayor de Viñeros, José Manuel Díaz Jaime, confirmó que esta propuesta está encima de la mesa y que ha partido del propio dean de la Catedral, José Manuel Ferrary, tras la insistencia ejercida por varias cofradías, "entre ellas Viñeros". "Es una manera de recuperar el sentido de ir hasta la Catedral y pasar ante la capilla sacramental, donde se encuentra el Santísimo, en la girola", admite Díaz.

Claro que esta iniciativa también despierta algunas dudas, sobre todo a la hora de poder configurar los horarios e itinerarios de cada jornada procesionista. El rodeo por la girola supondría aumentar el tiempo de estancia en la Catedral, asumir unos 40 metros más de longitud en el recorrido y tener que afrontar dos curvas, tanto a la entrada como a la salida, para encarar el cancel. Esto podría provocar retrasos y parones entre las procesiones que entran y las que no entran y podría implicar desencajes serios, de ahí que, según ha podido saber La Opinión de Málaga, no todas las cofradías estén a favor de aprobar esta iniciativa. Ni siquiera muchas de las que entran a la SICB.

Todas las cofradías de la Agrupación, entren o no en la Catedral, emitirán su voto en la reunión de este martes. En las distintas reuniones de la Comisión de Horarios e Itinerarios se ha debatido ya esta opción y en ellas los hermanos mayores han mostrado su parecer al respecto.

Se trata de una opción que tendrían que asumir las 18 cofradías que entran a la Catedral, es decir, no se dejaría a la discreción particular.

¿Moqueta para no apagar los cirios?

Durante los últimos meses también se ha venido comentando, aunque nunca de manera oficial, la posibilidad de instalar una moqueta en el suelo tanto de la rampa del Postigo de los Abades, por donde ascienden los cortejos para acceder al Primer Templo, como en la solería del interior, con el objetivo de que no sea obligatorio apagar los cirios de los nazarenos y el simbolismo que esta luz contiene. No obstante, esta opción ha sido descartada al considerarse técnicamente inviable (debería ser un material ignifugo y fácilemente renovable) y por el elevado coste que podría suponer.