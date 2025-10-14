Las cofradías seguirán trabajando para salvar la dificultad de incluir la girola de la Catedral en sus horarios

Las cofradías de Málaga continuarán trabajando en las próximas semanas para encontrar encaje a la posibilidad de que las que entran en la Catedral puedan incluir el paso por la girola del Primer Templo en sus estaciones de penitencia. En una reunión mantenida este martes en San Julián, convocada por la comisión de Horarios e Itinerarios, el presidente de la institución, José Carlos Garín, ha explicado esta opción que se ha planteado y que, en principio, el dean José Manuel Ferrary, no habría descartado, a falta siempre de que sea aprobada por el Cabildo Catedralicio. Pero los hermanos mayores o representantes de las cofradías que han asistido ni han votado ni han tomado una decisión definitiva al respecto. De momento.

Según ha podido saber La Opinión de Málaga, las cofradías van a seguir trabajando internamente para ver la viabilidad de la propuesta, ya que a priori pueden existir dificultades a la hora de poder configurar los horarios e itinerarios de cada jornada. El rodeo por la girola, en lugar de atravesar la vía sacra desde la Puerta del Sol hasta la de las Cadenas, como se viene haciendo desde la entrada en vigor del actual recorrido oficial, supondría aumentar el tiempo de estancia en la Catedral de cada cofradía, que además tendrían que asumir unos 40 metros más de longitud en el recorrido y tener que afrontar dos curvas, tanto a la entrada como a la salida, para encarar el cancel. Y esto podría provocar retrasos y parones entre las procesiones que entran y las que no entran.

La decisión tendrá que ser adoptada por todas las cofradías, aunque no accedan al Primer Templo. Además, se trata de una opción que tendrían que asumir las 18 cofradías que entran a la Catedral, es decir, no se dejaría a la discreción particular. Esta exigencia, que evita los privilegios entre unas y otras, condicionaría igualmente la alternativa que ahora se plantea.

Además, en el caso de que la medida fuera aprobada en la Agrupación, tendría que pasar en última instancia al Cabildo para ser sometida a la consideración de los canónigos.

La comisión de Horarios e Itinerarios, que preside Alberto Stecchini, se encargará de continuar estudiando todas las opciones, aunque ya se ha venido trabajando individualmente, jornada a jornada, en las distintas reuniones mantenidas hasta la fecha.