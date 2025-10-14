La historiadora Lidia Henares, presentadora del cartel de Martín España que anunciará la Semana Santa de 2026

La historiadora del Arte Lidia Henares, archicofrade de la Esperanza, será la encargada de presentar el cartel anunciador de la Semana Santa de Málaga de 2026 que pintará el artista José Martín España. El acto tendrá lugar el jueves 8 de enero en el Cine Albéniz de Málaga, como en los últimos años.

La institución supracofrade ha informado en un comunicado de que el presidente, José Carlos Garín, ha designado Henares para que lleve a cabo este cometido.

Tiene 26 años y nació en Cártama. Se graduó en Historia del Arte por la Universidad de Málaga y posteriormente realizó el Máster en Tutela del Patrimonio Histórico-Artístico.

Gracias a su interés por la escultura religiosa y el desarrollo de los talleres de escultura en la Andalucía de la Edad Moderna, desarrolló su trabajo fin de máster sobre una saga de escultores del círculo artístico antequerano, el cual fue premiado por el Comité Español de Historia del Arte en el año 2023.

Actualmente, continúa sus estudios de doctorado en la Universidad de Granada, realizando su proyecto de tesis doctoral que abarca el estudio y desarrollo del referido círculo artístico de la ciudad de Antequera, durante la segunda mitad del siglo XVIII y principios del XIX.

En la arhicofradía de la Esperaza ha desarrollado hasta la fecha diferentes obligaciones y responsabilidades, comenzando en el Grupo Joven, pasando a Albacería y en la actualidad como archivera de la corporación. Su trabajo en archivos históricos también la vincula a la Agrupación de Cofradías en la que colabora dentro del equipo del archivo que dirige Raquel Espejo.

Salvador de los Reyes presentará al pintor y al pregonero de la Semana Santa de Málaga de 2026. / Agrupación de Cofradías

Nombramientos

Por otra parte, la Agrupación ha informado de que el diseñador cofrade y hermano mayor de Mediadora, Salvador de los Reyes, será el encargado de presentar al pintor y el pregonero de la Semana Santa, José Martín España e Ignacio A. Castillo, en el acto de nombramiento que tendrá lugar en la Agrupación de Cofradías el próximo 20 de noviembre en la iglesia de San Julián.

Nacido en 1970 en el barrio de la Victoria y bautizado en el Santuario de la Patrona, es licenciado en Historia del Arte por la UMA y desempeña su labor profesional como profesor en el CEIP El Torcal así como preparador docente en la Academia Jesús Ayala de la capital.

De los Reyes también desarrolla su labor profesional como diseñador desde hace más de 30 años y ha ideado piezas patrimoniales para cofradías de Málaga, Sevilla, Jerez o Almería. Es además el ideólogo del patrimonio de corpus procesional de su hermandad de Mediadora.

Igualmente destaca su labor literaria, desarrollando actualmente dos obras para la Editorial Almuzara de carácter cofrade.