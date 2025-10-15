Satué presidirá la misa del 25 aniversario de la coronación de la Trinidad en la plaza de San Pablo

El obispo de Málaga, José Antonio Satué, presidirá la misa del 25 aniversario de la coronación canónica de la Virgen de la Trinidad que la cofradía del Cautivo celebrará en la mañana del 25 de octubre en la plaza de San Pablo, previa a la salida extraordinaria de la imagen por las calles de Málaga hasta la plaza del Obispo. Será la primera vez que el nuevo prelado de la diócesis, que tomó posesión de su cargo este 13 de septiembre, visite este templo, verdadero santuario de peregrinación diaria al que acuden cientos de devotos en busca del consuelo que le aportan el Señor y su Madre de la Trinidad, que el 21 de octubre del 2000, Año Santo Jubilar, fue distinguida con el máximo reconocimiento canónico que la Iglesia reserva a las imágenes de la Virgen por su trascendencia devocional.

La misa de campaña comenzará a las 9.00 horas y como ocurre cada Sábado de Pasión, se celebrará ante la fachada principal del templo, donde será situada la imagen de la Virgen de la Trinidad. Satué estará auxiliado por varios sacerdotes, entre ellos el párroco de San Pablo José Manuel Llamas. En la ceremonia se estrenará la Misa Solemne de la Santísima Trinidad, compuesta por el ubetense Cristóbal López Gándara, a cargo de la Banda Sinfónica Virgen de la Trinidad y el Coro Ciudad de Antequera.

La hermanad completará un extenso programa de cultos dedicados a su sagrada titular que comenzará el mismo 21 de octubre, día del aniversario, con un devoto besamano. La albacería de la corporación tiene previsto levantar un grandioso altar en el crucero de su sede canónica de San Pablo para situar a la Virgen, que permanecerá expuesta a la veneración de sus devotos en horario ininterrumpido desde las 9.00 hasta las 21.00 horas. A las 20.00 horas del martes 21 tendrá lugar una eucaristía conmemorativa.

Triduo preparativo

Éste será el primero de los actos litúrgicos previstos, ya que al día siguiente, 22 de octubre, se iniciará un solemne triduo en honor de la imagen, también en San Pablo. Los cultos comenzarán a las 20.00 horas y se prolongarán hasta el viernes, 24 de octubre. Serán predicados por el director espiritual, José Manuel Llamas.

En este triduo, la imagen estrenará la nueva diadema que le han regalado sus hombres y mujeres de trono, realizada en plata de ley sobredorada por el orfebre granadino Alberto Quirós, según el diseño de Francisco Naranjo Beltrán.

Misa y procesión extraordinaria

Estos cultos servirán de preparación al gran día del 25 de octubre, cuando se celebrará la solemne función religiosa en la plaza de San Pablo, presidida por el obispo, y la salida procesional, por la tarde, a partir de las 16.30 horas, con la imagen en su trono de cada Lunes Santo, desde la casa hermandad de la cofradía.

El itinerario de esta extraordinaria será el siguiente: plaza de Jesús Cautivo, Trinidad, Jaboneros, Mármoles, puente de la Aurora, Pasillo de Santa Isabel, Carretería (paso ante la Tribuna de los Pobres), Álamos, Cárcer, Casapalma, plaza de Uncibay, Granada, Molina Lario, plaza del Obispo (en torno a las 21.00 horas se celebrará un acto litúrgico ante la fachada de la Encarnación de la Catedral), Molina Lario, Strachan, Larios, plaza de la Constitución, Especería, Nueva, plaza de Félix Sáenz, Sagasta, plaza de Arriola (estación ante el convento de las Hermanas de la Cruz), Sebastián Souvirón, Moreno Carbonero, plaza de Enrique García-Herrera, Fernán González, Fajardo, Puerta Nueva, Carretería, Pasillo de Santa Isabel, puente de la Aurora, Rampa de la Aurora, Trinidad y encierro, en torno a las 3.30 horas.

Destacará el paso del trono por la calle Nueva, una vía habitual en el recorrido procesional de la cofradía en su estación de penitencia de cada Lunes Santo durante la década de los años 50. Fue célebre el histórico incendio de los Almacenes Creixell en 1953 cuando la procesión discurría por esta vía de camino al recorrido oficial.

Ceremonia en la plaza del Obispo

En la plaza del Obispo, durante la ceremonia litúrgica, actuará el Coro de la Basílica de Santa María de la Victoria, que se situará en la escalinata. Cantarán acompañados de un organista un repertorio de piezas sacras dedicadas a la Virgen María durante el paso del cortejo de velas y una vez que el trono llegue, se dará lectura a una monición de entrada previo a la Celebración de la Palabra, con lectura y meditación del Evangelio y preces. La hermandad también ha invitado al obispo para que presida este acto, aunque no tiene aún confirmada su asistencia.

La banda de la Trinidad acompañará musicalmente al trono, mientras que la de cornetas y tambores de Jesús Cautivo, también de la cofradía, se situará en la cabeza de una comitiva en la que también se integrarán representaciones corporativas de hermandades de la Santísima Trinidad, que ya participaron el pasado 4 de octubre en un encuentro celebrado en Málaga con motivo de este aniversario. Además estarán presentes las las hermandades de la ciudad que también gozan del privilegio de tener coronada a su sagrada titular y las hermanades del barrio de la Trinidad.

En el cortejo, integrado fundamentalmente por cofrades con cirios, entre otros enseres, figurará también el nuevo estandarte de la coronación, realizado por Salvador Oliver, con pintura de Raúl Berzosa, siguiendo el diseño de Javier Sánchez de los Reyes.

La Virgen de la Trinidad lucirá su nueva saya del aniversario, con bordados también de Oliver, ideada por Curro Claros.

Traslados de ida y regreso

Para esta extraordinaria, la Virgen de la Trinidad será trasladada previamente desde San Pablo hasta la casa hermandad de la cofradía en la mañana del 25 de octubre, una vez concluida la celebración eucarística. Lo hará sobre unas sencillas andas que estrena la corporación y discurrirá por la plaza de San Pablo, Jara, Pizarro, Trinidad y plaza de Jesús Cautivo. La acompañará musicalmente la Banda Escuela de la Trinidad Sinfónica.

Del mismo modo, el domingo 26 de octubre, a las 19.30 horas, la imagen regresará a la parroquia de San Pablo tras la procesión con el siguiente itinerario: casa de hermandad, plaza de Jesús Cautivo, Trinidad, plaza de Montes, Empedrada, Jara, plaza de San Pablo, parroquia de San Pablo. La Virgen irá acompañada musicalmente por el quinteto de metales de la Banda Sinfónica Virgen de la Trinidad. Para esta procesión, estrenará el terno de luto que para Ella ha confeccionado el taller de bordado de la hermandad, con diseño de su director, Javier Nieto, vestidor de la imagen; así como la nueva corona en plata de ley envejecida, de Quirós y proyecto de Curro Claros.

Vestida de Sol

Hasta este domingo, 19 de octubre, permanecerá abierta en el Museo de Málaga la exposición 'Vestida de Sol', que muestra las más importantes piezas del ajuar devocional de la Virgen de la Trinidad y los estrenos que presentará en este importante aniversario. La entrada es gratuita y se puede visitar de 9.00 a 21.00 horas, aunque el domingo el horario de cierre se adelanta a las 15.00 horas. La muestra fue inaugurada el 2 de octubre y en los primeros seis días de apertura al público, según la información facilitada por el propio Museo, habían pasado por la sala de exposiciones temporales Eugenio Chicano, en el Palacio de la Aduana, más de 5.800 personas.