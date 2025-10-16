Mena bendice su 'Opus Magnum': el retablo de su capilla en Santo Domingo

La congregación de Mena verá hecho realidad este viernes un "sueño compartido". La culminación del trabajo que durante años ha consumido el desvelo y esfuerzo de sus cofrades. Celebra a las 20.30 horas el acto de presentación y bendición del nuevo retablo para sus sagrados titulares en su capilla de la iglesia de Santo Domingo. 'Opus Magnum' en la que han intervenido media docena de artistas que han estado hasta el último minuto trabajando en todos los detalles de sus respectivas disciplinas para que recuperar el altar que fue destruido en la mañana del 12 de mayo de 1931 durante el ataque e incendio del templo. Mena, con el beneplácito de la Junta, que ha tutelado todo el proyecto, al tratarse la iglesia de un BIC, ha pretendido recuperar las trazas maestras del desaparecido.

El tallista sevillano Daniel Ibáñez es el artífice del diseño que, a su vez, está basado en un bosquejo del orfebre y joyero cordobés Manuel Valera. Todo el programa iconográfico ha sido ideado por el historiador malagueño y cofrade Alberto Palomo Cruz. Ibáñez se ha encargado de la talla. El malagueño Alberto Berdugo ha sido el responsable del dorado, por su parte. Manuel Valera, orfebre y joyero cordobés, ha realizado las peanas del camarín y el resto de trabajos de orfebrería. Mientras que Encarnación Hurtado y Álvaro Abrines han llevado a cabo la imaginería. La labor de Hurtado se ha centrado en la realización del cortejo celestial del retablo, es decir, dos ángeles mancebos y otros dos pequeños querubines. Los primeros, vestidos con ropajes ampulosos, portan la caña con la esponja y el de la derecha la lanza de Longinos, es decir, los instrumentos empleados para culminar el martirio de Cristo en la cruz, también conocidas como 'armas Christi'. Los dos angelitos desnudos, de apariencia más infantil, se alzan en los extremos del coronamiento y sostienen dos cartelas alusivas a los titulares de la congregación: uno con la corona de espinas, tan personal en Mena, y el otro una flor de lis, simboligía asociada a la Virgen de la Soledad.

"Abrines ha sido un gran descubrimiento para nosotros porque de todos estos artistas, era la primera vez que afrontaba un trabajo para la congregación", asegura Pablo Krauel, teniente hermano mayor de Mena y coordinador de la obra. En su caso, ha ejecutado las tres imágenes de Santos dominicos que se alojarán en las dos hornacinas de las calles laterales y en el ático. En concreto una imagen de San Telmo y otra de San Vicente Ferrer, así como otra de Santa Catalina de Siena, en la parte superior, y que sustituye al crucifijo que coronaba el conjunto anterior.

La Consejería de Cultura de la Junta aprueba el proyecto de un nuevo retablo para la capilla de la Congregación de Mena / MENA

El retablo desaparecido

El retablo desaparecido, levantado a finales del s. XVIII, estaba compuesto de tres calles y un ático que ocupaba todo el medio punto del testero frontal del recinto, con remate de esa pequeña efigie de Cristo en la cruz. De ahí que la Junta obligara a modificar el diseño que en primera instancia había aprobado el cabildo de Mena y el Obispado, para ajustarlo al máximo al que había. "Todos compartimos ahora que esta decisión ha mejorado el resultado final", admite Krauel, a pesar de que este trámite burocrático ha retrasado un año los trabajos y la presentación de la obra.

"Los tronos son para un día; el retablo es para todo el año", señala el coordinador de la obra, que este viernes seré el encargado de presentarla en un acto que será retransmitido en directo por 101TV, Canal Málaga y PTV.

El vicario episcopal para el Laicado, Manuel Ángel Santiago, presididrá, por su parte, la ceremonia litúrgica y en nombre del obispo, José Antonio Satué, bendecirá el retablo.

En el acto también intervendrán Manuel García y Javier Krauel, antes de que la cortina de color azul que oculta el retablo se abra para permitir que sea admirado.

Aunque todo está a punto y terminado, aún tienen que llegar a Málaga (lo harán en la víspera) las peanas donde reicibirán culto las imágenes. Están realizadas en orfebrería con un basamento para sostener la cruz del Cristo. Dos ángeles lo estarán señalando para que sea advertido por las almas del Purgatorio, repartidas por toda la extensión de la peana y cuya inclusión se justifica por la advocación complementaria del Crucificado, de Ánimas. La cartela central contará con una alegoría de la Buena Muerte.

Detalle de uno de los ángeles de Encarnación Hurtado. / L. O.

"Lo que más va a llamar la atención es la grandeza del retablo. Es enorme. Son más de 10 metros de alto y 6,5 de ancho, que ocupa toda la pared de la capilla. Una monumentalidad que aún se aprecia más conforme el espectador se aleja de la capilla. Destaca también y mucho el brillo del oro y los mármoles pulimentados, ya que la obra se refleja en los laterales. Todo el conjunto es de una enorme luminosidad, pero las imágenes no pierden ningún protagonismo. Todas las miradas se dirigen al camarín, que sobresale por un arco de orfebrería maravilloso, muy sencillo pero elegante", explica Krauel, quien subraya el papel clave del todavía hermano mayor, Antonio de la Morena, en la consecución de este monumento. "Sin su entusiasmo, sin su concurso decisivo, esta obra no hubiera sido posible", asegura.

Por eso el hermano mayor electo, Ramón Gómez, salido en el cabildo celebrado el pasado 25 de julio, aún no ha tomado posesión de su cargo, con el beneplácito del Obispado, y en deferencia al trabajo desempeñado por De la Morena, que este viernes tomará la palabra para cerrar el acto y despedirse de hermano mayor. La jura de la nueva junta de gobierno, de hecho, será ya el viernes de la semana siguiente, 24 de octubre.

Una nueva Magdalena

Krauel explica que en el retablo se situarán el Cristo de la Buena Muerte y la Virgen de la Soledad, así como la Magdalena de Palma Burgos que figura cada Jueves Santo en el trono a los pies del Crucificado. "Ahí funciona muy bien, pero en la capilla creemos que será necesario afrontar en el futuro el proyecto de otra imagen porque estando de rodillas es casi tan alta que la propia Virgen", añade. Aunque este será un proyecto de cara al futuro.

Un antes y un después en Santo Domingo

El retablo va a significar ser un antes y un después de Santo Domingo, o eso al menos esperan los congregantes. El templo es desde hace años víctima de la humedad. Mena confía en que esta obra sirva de revulsivo y permita acelerar los trámites para la necesaria restauración de su sede canónica. Que este proyecto tome el impulso necesario. "Sabemos que el Obispado está en ello aunque ahora centra sus esfuerzos en las cubiertas de la Catedral", renoce el teniente hermano mayor, quien asegura que ya hay quien le ha dicho que este retablo es el mayor encargo patrimonial realizado por la congregación en su historia desde la ejecución del Cristo de la Buena Muerte por Francisco Palma Burgos.