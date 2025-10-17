La hermandad del Rocío recibirá una reliquia del Monte Calvario

El Monte Calvario era el lugar donde los romanos crucificaban a los condenados en Judea. Pero es algo más. Es el lugar donde murió Jesús en la cruz. Donde se derramó su sangre. Sobre esas mismas piedras. Es uno de los dos lugares sagrados reconocidos por la Iglesia. Uno es el lago Tiberiades, que siempre ha estado ahí, y el otro, el Monte Calvario. Lugar santo custodiado por los monjes franciscanos, de donde viene un pequeño fragmento que estará depositado en la hermandad del Rocío para su veneración.

El próximo 24 de octubre, el monje franciscano Padre Aquilino Castillo, custodio de la Tierra Santa, entregará una reliquia del Monte Calvario a la hermandad. Será una pieza que se integrará en el relicario que portará ‘La Cruz del Mundo’, que se está realizando para conmemorar el L Aniversario del Señor de los Pasos en el Monte Calvario y que será bendecida en 2026.

Esta reliquia representa un pequeño fragmento del Monte Calvario, que tiene un gran valor histórico y evangélico, al ser de la misma piedra que pisó Jesús y donde murió en la cruz. Estas reliquias son muy valoradas en tanto que son finitas. Los monjes franciscanos sólo entregan unas pocas piezas, provenientes del Monte Calvario o bien porque se hayan desprendido o bien porque se haya tenido que realizar alguna obra.

La entrega de la reliquia no sólo reconoce el proyecto de la hermandad del Rocío de cara al L Aniversario del Nazareno de los Pasos en el Monte Calvario, con una cruz relicario que viaje por los principales centros de peregrinación del mundo como símbolo de unidad y universalidad de la cristiandad. También entronca con la propia advocación del Señor, que representa su tercera caída con la cruz en el Monte Calvario. Además, es un espaldarazo para el movimiento cofrade, en tanto que se reconoce la pujanza de la religiosidad popular dentro de la Iglesia, con más de cinco siglos de historia en Málaga y que siguen siendo un referente devocional en Málaga y, por extensión, Andalucía.

Convocatoria de la entrega de la piedra del Monte Calvario. / L. O.

¿Cuándo se entregará?

La entrega se hará el 24 de octubre en la iglesia de San Lázaro, tras la misa oficiada a las 19.30 horas por el Padre Aquilino. Tras la eucaristía, la reliquia será expuesta a veneración en la iglesia y, sobre las 20.30 horas, el Padre Aquilino ofrecerá una conferencia sobre los Santos Lugares y la reliquia en la misma iglesia de San Lázaro, que permanecerá abierta a todos los interesados.