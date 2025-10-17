Rosario de las Glorias 2025: La Virgen del Carmen de la Colonia de Santa Inés preside el rosario por el Centro este domingo

El Rosario de las Glorias 2025 se celebra este domingo, 19 de octubre, por el Centro de Málaga y presidido por la Virgen del Carmen de la Colonía de Santa Inés. Este rosario tendrá tres momentos principales. Primer el rezo del santo rosario en procesión, en dirección a la Catedral para la celebración de la eucaristía. Tras la misa, volverá en procesión hasta la iglesia de los Mártires.

Rezo del Rosario

El cortejo saldrá desde el interior de la iglesia de los Mártires a las 8.45 horas, con la Virgen del Carmen de la Colonia de Santa Inés presidiendo el rezo del rosario. El itinerario, en dirección a la Catedral, será el siguiente: Iglesia Santos Mártires, Plaza de los Santos Mártires, Santa Lucía, Granada, Plaza del Carbón, Plaza del Siglo, Duque de la Victoria, San Agustín, Císter y llegada a la Catedral.

Recorrido entre los Mártires y la Catedral durante el que se rezará el rosario. / L. O.

Misa en la Catedral

Sobre las 10.00 horas del domingo se celebrará la eucaristía solemne en la Catedral, presidida por Manuel Ángel Santiago Gutiérrez. La Eucaristía estará acompañada musicalmente por el Coro de la Catedral.

Regreso a los Mártires

Tras la celebración de la Santa Misa, tendrá lugar el regreso en procesión del cortejo procesional con el siguiente itinerario de vuelta: Itinerario de vuelta: Santa Iglesia Catedral, Císter, San Agustín, Plaza Jesús Castellanos, Granada, Plaza del Siglo, Molina Larios, Plaza del Obispo, Strachan, Marqués de Larios, Plaza de la Constitución, Granada, Santa Lucía, Plaza de los Santos Mártires, a su templo. El encierro en la iglesia de los Mártires estará prevista sobre las 14.00 horas.

Durante el recorrido tanto de ida como de vuelta, la Virgen del Carmen de la Colonia Santa Inés, estará acompañada musicalmente por la Banda Sinfónica de la Trinidad.