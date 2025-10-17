Salutación inicia la construcción de su futuro salón de tronos, aunque seguirá saliendo de San Felipe

La hermandad de la Salutación ha iniciado los trabajos de construcción de lo que en diciembre de 2026 será su nuevo salón de tronos, donde custodiar las andas procesionales y buena parte de su patrimonio, y que se levantará en el solar que en su día adquirió la corporación anexo a la actual casa hermandad, que ha sido recientemente rehabilitada. En esta parcela, situada en la calle Parras, donde la cofradía colocó la primera piedra el 28 de enero de 2006, irá un edificio que combinará el uso residencial, con seis viviendas en las plantas superiores, y en la baja el espacio para llevar a cabo la actividad propia de la cofradía, aunque, en cualquier caso, seguirá saliendo cada Domingo de Ramos desde el interior de San Felipe Neri.

"Eso es parte de la identidad de la hermandad", responde Javier Castillero, hermano mayor de Salutación, quien explica que la construcción de este inmueble corresponde a la empresa Urbirades, con sede social en Martos (Jaén). Es la misma empresa que en 2021 acometió la reforma interior de la casa hermandad, a la que se dotó de un aspecto más funcional y diáfano, actuando en la impermeabilización de la cubierta, electricidad y comunicaciones, nueva escalera de subida a la primera planta, cerramientos exteriores e interiores, solados y aplacados, nueva carpintería interior, fontanería, baños, así como pintura y renovado de su mobiliario.

Recreación del interior del futuro salón de tronos de Salutación. / L. O.

En 2024, por otra parte, se llevaron a cabo los trabajos de restauración de la fachada de esta sede, en los que la empresa Quibla Restaura recuperó su decoración que sigue la misma línea de otros edificios cercanos como la propia iglesia de San Felipe Neri, el Museo del Vidrio y Cristal o la antigua Casa Cuna de la calle Parras.

En estos trabajos, que han contado con la financiación del Instituto Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de Málaga, han aparecido motivos arquitectónicos fijados en torno a la década de 1760.

Urbirades es una constructora con una amplia experiencia en Málaga, principalmente en la Costa del Sol. La dirección del proyecto está a cargo del arquitecto malagueño Rafael Ozáez.

Castillero explica que a cambio de que la constructora haya reformado la casa hermandad de la calle Cabello y haya rehabilitado la fachada, "ahora nos construye el salón de tronos y nosotros le damos a ellos la altura con las viviendas". "Esta operación a la hermandad no le cuesta dinero, pero a cambio se cede la altura del solar", añade el hermano mayor, que recuerda que el solar es propiedad de la cofradía, cuando lo adquirió en su día, y no es una cesión municipal.

"Creemos que es una gestión muy beneficiosa para los intereses de la cofradía", señala su máximo responsable, que asegura que la constructora será la encargada de la promoción de las viviendas que resulten de la construcción del edificio.