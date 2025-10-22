Procesión
La Virgen de la Oliva realizará su procesión de alabanza este fin de semana
La imagen de la Archicofradía del Huerto procesionará por el centro de Málaga el 25 de octubre, a partir de las 18.30h, desde la Parroquia de los Santos Mártires
Manuel Díaz
La Archicofradía del Huerto anunció la salida de Nuestra Señora de la Oliva el próximo sábado 25 de octubre. La salida tendrá lugar a las 18.30 desde la Parroquia de los Santos Mártires, recorriendo las calles de la feligresía.
Recorrido
El recorrido de esta procesión de alabanza será con salida hacia Santa Lucía, sobre las 18.30, continuando hacia la Plaza de la Constitución, Especerías, Fajardo, Pozos dulces y Penas. Desde allí, cruzará Carretería a la altura del Arco de la Cabeza para seguir por calle Gigantes, Palomas y Nosquera, finalizando su recorrido en la Parroquia de los Santos Mártires, a las 22.00 h.
La procesión estará acompañada por la Banda Musical Vera Cruz Almogía, al igual que la Virgen de la Concepción. Se estima que bajo los varales habrá en torno a 70 hombres de trono. Se realizará una petalada en Calle Comedias.
Tras varias semanas de preparativos, los hermanos y devotos de la cofradía viven con gran ilusión esta salida, que aguarda con entusiasmo el paso de la Virgen de la Oliva por sus calles.
David Ruiz, miembro de la Junta Directiva de la Archicofradía del Huerto, ha relatado que "solo de pensar en ver a nuestra Sagrada Titular, Nuestra Señora de la Oliva, salir a las calles el próximo sábado por la feligresía de los Santos Mártires, mi alma se conmueve. El sábado no es solo una salida: es un encuentro con la fe, una renovación del alma"
