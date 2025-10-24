Así será la extraordinaria de la Trinidad: puntos de interés de la procesión del 25 aniversario de su coronación

La Virgen de la Trinidad saldrá este sábado en extraordinaria para conmemorar el 25 aniversario de su coronación canónica. Durante el largo recorrido previsto, infinidad de actos de homenaje recibirán a la imagen de principio a fin. Petaladas, lanzamiento de aleluyas, alfombras de romero o de sal, saetas, sevillanas, verdiales... hasta una veintena de actos programados, más los que de forma esponténea se dediquen a la Virgen, jalonarán esta procesión que la devolverá a la Catedral de Málaga, aunque sin poder acceder a ella, un cuarto de siglo después de recibir el máximo reconocimiento canónico por su contrastada devoción.

El itinerario de la procesión, que partirá de la casa hermandad de la cofradía del Cautivo a las 16.30 horas, es el siguiente: plaza de Jesús Cautivo, Trinidad, Jaboneros, Mármoles, puente de la Aurora, Pasillo de Santa Isabel, Carretería (paso ante la Tribuna de los Pobres), Álamos, Cárcer, Casapalma, plaza de Uncibay, Granada, Molina Lario, plaza del Obispo (en torno a las 21.00 horas se celebrará un acto litúrgico ante la fachada de la Encarnación de la Catedral), Molina Lario, Strachan, Larios, plaza de la Constitución, Especería, Nueva, plaza de Félix Sáenz, Sagasta, plaza de Arriola (estación ante el convento de las Hermanas de la Cruz), Sebastián Souvirón, Moreno Carbonero, plaza de Enrique García-Herrera, Fernán González, Fajardo, Puerta Nueva, Carretería, Pasillo de Santa Isabel, puente de la Aurora, Rampa de la Aurora, Trinidad y encierro, en torno a las 3.30 horas.

Destacará el paso del trono por la calle Nueva, una vía habitual en el recorrido procesional de la cofradía en su estación de penitencia de cada Lunes Santo durante la década de los años 50. Fue célebre el histórico incendio de los Almacenes Creixell en 1953 cuando la procesión discurría por esta vía de camino al recorrido oficial.

También la estación ante el Convento de las Hermanas de la Cruz, que no se lleva a cabo desde 2015, ya que en 2016 la cofradía cambió su itinerario para introducir la plaza de Camas.

Ceremonia en la plaza del Obispo

En la plaza del Obispo, durante la ceremonia litúrgica, actuará el Coro de la Basílica de Santa María de la Victoria, que se situará en la escalinata. Cantarán acompañados de un organista un repertorio de piezas sacras dedicadas a la Virgen María durante el paso del cortejo de velas y una vez que el trono llegue, se dará lectura a una monición de entrada previo a la Celebración de la Palabra, con lectura y meditación del Evangelio y preces.

La banda de la Trinidad acompañará musicalmente al trono, mientras que la de cornetas y tambores de Jesús Cautivo, también de la cofradía, se situará en la cabeza de la comitiva.

Broche regalado a la Virgen de la Trinidad por el aniversario de su coronación / Eduardo Nieto / LMA

Puntos de interés

La procesión estará cuajada de momentos de especial intensidad. De este modo, y por orden, los actos serán los siguientes:

En la calle Trinidad, 86 : Decoración de balcones y alfombra a cargo de la Confraternidad de Llagas y Buena Fe.

: Decoración de balcones y alfombra a cargo de la Confraternidad de Llagas y Buena Fe. Ante la casa hermandad de la Soledad de San Pablo: petalada.

En la calle Carreteria, 18 : plegaria y petalada desde el comercio de María del Mar Ortega.

: plegaria y petalada desde el comercio de María del Mar Ortega. En Carretería, 77 : Laura Martín interpretará una sevillana escrita por Daniel González, con Sergio Castillo a la guitarra, desde el establecimiento de Navarro Hermanos.

: Laura Martín interpretará una sevillana escrita por Daniel González, con Sergio Castillo a la guitarra, desde el establecimiento de Navarro Hermanos. En la calle Casapalma, 18 : sevillana a cargo Eduardo Díaz, con letra de Carlos Hidalgo y petalada organizada por Cruxificion y Pollinica.

: sevillana a cargo Eduardo Díaz, con letra de Carlos Hidalgo y petalada organizada por Cruxificion y Pollinica. En la calle Strachan, a la altura del número 6: petalada de la Mesa de la Trinidad y sevillana de Alberto Zumaquero.

a la altura del número 6: petalada de la Mesa de la Trinidad y sevillana de Alberto Zumaquero. En la calle Larios , en el Hotel Larios: saetas de Diana Navarro y de Isabel Fallos.

, en el Hotel Larios: saetas de Diana Navarro y de Isabel Fallos. En la plaza de la Constitución : petalada de Viñeros y Estudiantes.

: petalada de Viñeros y Estudiantes. En la calle Nueva : saeta Maite Peláez.

: saeta Maite Peláez. En la calle Sagasta, 3: actuación de Alejandro Teixheira, pitero de la Hermandad del Rocío Málaga La Caleta.

actuación de Alejandro Teixheira, pitero de la Hermandad del Rocío Málaga La Caleta. En la calle Sebastián Souvirón, 19 : Petalada de la banda de la Trinidad y actuación, al cante, de Bonela Hijo.

: Petalada de la banda de la Trinidad y actuación, al cante, de Bonela Hijo. Ante la casa hermandad de la Cena : Alfombra de sal e intervención de la panda de verdiales 'La Cepa'.

: Alfombra de sal e intervención de la panda de verdiales 'La Cepa'. En el puente de la Aurora la Virgen será recibida con bengalas.

la Virgen será recibida con bengalas. Ante la Peña Trinitaria se lanzarán salvas de fuegos artificiales y se dedicará otra saeta a la Virgen.

se lanzarán salvas de fuegos artificiales y se dedicará otra saeta a la Virgen. En la calle Trinidad, 3 : Petalada de Esperanza y Refugio y alfombra de romero del grupo joven de la hermandad.

: Petalada de Esperanza y Refugio y alfombra de romero del grupo joven de la hermandad. Ante la casa hermandad de la Salud: colombianas a cargo de Raquel Toro Díaz y petalada.

En la calle Trinidad, 66 : nueva actuación de la panda de verdiales 'La Cepa' y petalada de la hermandad de San Andrés.

: nueva actuación de la panda de verdiales 'La Cepa' y petalada de la hermandad de San Andrés. En la calle Trinidad, 86: petalada final a cargo de la propia hermandad del Cautivo.

Así será el cortejo

En el cortejo, integrado fundamentalmente por cofrades con cirios, hasta seis tramos, entre otros enseres, figurará también el nuevo estandarte de la coronación, realizado por Salvador Oliver, con pintura de Raúl Berzosa, siguiendo el diseño de Javier Sánchez de los Reyes. En la procesión también se integrarán representaciones corporativas de hermandades de la Santísima Trinidad, que ya participaron el pasado 4 de octubre en un encuentro celebrado en Málaga con motivo de este aniversario. Además estarán presentes las hermandades de la ciudad que también gozan del privilegio de tener coronada a su sagrada titular y las hermanades del barrio de la Trinidad.

Delante del trono figurará la presidencia, una numerosa cuadrilla de monaguillos y el acolitado.

La Virgen de la Trinidad lucirá su nueva saya del aniversario, con bordados también de Oliver, ideada por Curro Claros.

La misa de la mañana

El obispo de Málaga, José Antonio Satué, presidirá la misa del 25 aniversario de la coronación canónica de la Virgen de la Trinidad que la cofradía del Cautivo celebrará en la mañana del 25 de octubre en la plaza de San Pablo, previa a la salida extraordinaria de la imagen.

La misa de campaña comenzará a las 9.00 horas y como ocurre cada Sábado de Pasión, se celebrará ante la fachada principal del templo, que está decorada, donde será situada la imagen de la Virgen de la Trinidad. Satué estará auxiliado por varios sacerdotes, entre ellos el párroco de San Pablo José Manuel Llamas.

En la ceremonia se estrenará la Misa Solemne de la Santísima Trinidad, compuesta por el ubetense Cristóbal López Gándara, a cargo de la Banda Sinfónica Virgen de la Trinidad y el Coro Ciudad de Antequera.

Tras la eucaristía la Virgen de la Trinidad será trasladada a la casa hermandad de la cofradía. Lo hará sobre unas sencillas andas portadas por antiguos hombres de trono mayores de 55 años. El traslado discurrirá por la plaza de San Pablo, Jara, Pizarro, Trinidad y plaza de Jesús Cautivo. La acompañará musicalmente la Banda Escuela de la Trinidad Sinfónica.

Del mismo modo, el domingo 26 de octubre, a las 19.30 horas, la imagen regresará a la parroquia de San Pablo tras la procesión con el siguiente itinerario: casa de hermandad, plaza de Jesús Cautivo, Trinidad, plaza de Montes, Empedrada, Jara, plaza de San Pablo, parroquia de San Pablo. La Virgen irá acompañada musicalmente por el quinteto de metales de la Banda Sinfónica Virgen de la Trinidad. Para esta procesión, estrenará el terno de luto que para Ella ha confeccionado el taller de bordado de la hermandad, con diseño de su director, Javier Nieto, vestidor de la imagen; así como la nueva corona en plata de ley envejecida, de Quirós y proyecto de Curro Claros.