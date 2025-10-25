Virgen de la Trinidad: Málaga se rinde a tus pies

Bulle el barrio de La Trinidad. Las calles se visten de bonito, la gente coge sitio con tiempo, los balcones de adornan con reposteros, mantones y personas hablando mientras esperan el inicio de la procesión. Ha terminado la hora de la siesta. La llegada de las Bandas de Cornetas y Tambores del Cautivo y la Sinfónica de la Trinidad terminan de despertar a los más despistados. Es hora de abrir los ojos y los oídos. De no perderse un detalle. De ver cómo vuelan los papelillos de la decoración, colgando en hilos sobre las cabezas de los vecinos de La Trinidad. De decirle al niño que se esté quieto y atento, porque algo grande va a pasar. Es la Virgen de la Trinidad que va a recorrer las calles de su barrio para llegar a la Catedral de Málaga. Allí, en el atrio, celebrará un acto litúrgico para conmemorar el XXV aniversario de su Coronación Canónica. Y luego, regreso a su barrio. Pero no es solo ese acto, toda el recorrido se ha pensado como una fiesta. Es la alegría de recibir a la Virgen de la Trinidad hecha cante, baile o gritos de "guapa". Fue una fiesta de principio a fin, previsto allá por la madrugada de este domingo.

Un nutrido cortejo de hermanos de la cofradía con cirios abría camino entre la multitud. La presencia de tantos hermanos da fe de la importancia de la efeméride y de la generosa respuesta para acompañar a la Virgen en un recorrido larguísimo.

Eso sí, el cortejo estaba formado, fundamentalmente, por mujeres y chicas jóvenes. Una muestra del creciente peso femenino en las cofradías y su importancia para sostener los cortejos. Pero se echa de menos que haya más hombres con vela y no solo bajo el varal.

En el cortejo no sólo iban hermanos de la cofradía, también una nutrida representación de otras hermandades con la advocación trinitaria, ahondando en la relación reverdecida en el encuentro de hermandades que celebraron el pasado 4 de octubre. También estaban las cofradías con una imagen mariana coronada de la ciudad, un selecto club que se va ampliando poco a poco y que recoge a grandes advocaciones marianas. Era una muestra en vivo de estandartes de distinta forma y procedencia.

Inicio caluroso

El calor marcó el inicio de la procesión, hasta que se cruzó el puente de la Aurora. Incluso algún portador llegó a vomitarlo por la mezcla de calor y esfuerzo, aunque sin las consecuencias.

El exorno floral de la Virgen destacaban las rosas de color rosa pálido, aunque pronto empezó a llenarse el manto de pétalos de muchos colores y aleluyas que se lanzaron a su paso. La Soledad de San Pablo fue generosa al paso de la hermandad hermana trinitaria por delante de su casa hermandad y Llagas y Buena Fe no perdió la oportunidad de decorar de forma cuidada una fachada para el paso de la Virgen.

La Banda de Cornetas y Tambores de Jesús Cautivo abría el camino sonando con rotundidad. Anunciando con sus marchas la cercanía de la Virgen de la Trinidad. De vez en cuando, los cohetes reproducían ese anuncio para el resto de la ciudad. Y a esa llamada acudieron miles de malagueños. Los trinitarios, los primeros. La Virgen lucía la nueva saya de aniversario bordada por Salvador Oliver, con diseño de Curro Claros. Lucía perfecta, como las grandes ocasiones y después de un esfuerzo encomiable de su vestidor, Javier Nieto, que trabajó contrarreloj, entre el poco tiempo disponible entre que terminó el traslado y llegaron los hermanos para iniciar la procesión, abriendo las puertas a las 16.30 horas. Apenas comió, pero mereció la pena y el resultado despejó sus nervios de los días previos.

La imagen central de la paloma en la saya, en blanco sobre el terciopelo malva y el dorado de los bordados, ejercía de potente mensaje sobre la advocación de la Santísima Trinidad de la imagen. El diseño funcionó a la perfección a la calle, con equilibrio en el dibujo y el mensaje trinitario, presente.

Numerosos malagueños han acompañado a la Virgen. / Eduardo Nieto

Entrada en el Centro

Con la marcha ‘La Virgen de Sevilla’, interpretada por la Banda Sinfónica de la Trinidad, la Virgen cruzó el puente de la Aurora, dejando detrás la siempre complicada calle Mármoles, que pese a su longitud y anchura, contó siempre con público para acompañar a la Virgen de la Trinidad. Ya en el Centro, tras la curva de 180 grados para bajar la Rampa de la Aurora (con la marcha ‘A tus pies se rompe el mar’) el trono se empezó a sentir más cómodo, con calles más recogidas y el calor del público más cercano. Comenzó su paso por el Pasillo de Santa Isabel a palillera, acercándose a la Tribuna de los Pobres.

“Trinidad, a tus pies”. El grito de hombres de trono y público a la Virgen levantó las emociones en la Tribuna de los Pobres, a lo que siguieron “guapa” y “vivas”. Llegó con ‘Rezo a tus pies’ y muchos aplausos y entró en la calle Carretería con ‘Trinitaria’, paso corto, gritos de “¿Que se le dice a la Trini? ¡Guapa!”, mecidas al ritmo de la marcha y más aplausos. Y más “guapa”. Y más aplausos. Así entra una Reina en el Centro de Málaga.

En la calle Carretería, donde había gente esperando desde dos horas antes, se creció el cortejo y el trono. Le esperaban varios momentos emotivos. Al principio de la calle llegaría una plegaria de María del Mar Ortega y, ya en la parte final, una sevillana interpretada por Laura Ortega con Sergio Castillo a la guitarra, compuesta por Daniel González para la Virgen.

En total son diez las petaladas que llenaron el manto de la Virgen de color y aroma, varias sevillanas, verdiales, saetas con la gran Diana Navarro, colombiana y piteras. Oraciones cantadas con distintos estilos para la Virgen de la Trinidad. Málaga se rindió a sus pies.