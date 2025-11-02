La Cena concederá la medalla de oro a Rafael López Taza, su hermano mayor durante 16 años

La Cena reconocerá con la medalla de oro, máxima distinción de la hermandad, la trayectoria cofrade del que ha sido su hermano mayor durante los últimos 16 años, Rafael López Taza, que dejó su cargo tras las elecciones celebradas el pasado 28 de junio de 2025, y en las que resultó elegida la candidatura encabezada por José Antonio Compán, único candidato en liza. La corporación celebrará el próximo 12 de noviembre un cabildo extraordinario en el que incluye, como punto del orden del día, la concesión de este reconocimiento, para que sea sometido a la consideración de los hermanos.

López Taza, cofrade de la Cena prácticamente desde la cuna, asumió la responsabilidad de hermano mayor el 17 de octubre de 2009, tras la jura de cargos celebrada en la parroquia de los Santos Mártires, entonces, sede canónica de la hermandad. Sus cuatro mayordomías consecutivas han sido determinantes en la revolución experimentada por la Cena en su historia reciente, tanto en el orden patrimonial como en la depuración de las formas, según los cánones cofrades más elementales.

Nacido en 1972, es delineante de profesión. Está casado. Es además hermano de las Penas.

Durante estos mandatos, López Taza ha liderado importantes proyectos, desde la recuperación del antiguo trono de la Virgen de la Paz, obra de Francisco Palma Burgos, que se encontraba en Ceuta y desde entonces sirven de andas para el traslado de los titulares y la procesión del Corpus Christi, la restauración del Señor de la Cena y la Virgen de la Paz, así como de todo el colegio apostólico, a cargo de su autor, Luis Álvarez Duarte, o la restauración y enriquecimiento del trono del grupo escultórico, por Manuel Toledano e imaginería de Alberto Rojas.

Del mismo modo, el Cristo ha podido estrenar varias túnicas y manteos bordados, se ha renovado el vestuario de los discípulos y se ha aprobado el diseño del palio de la Virgen de la Paz, que está en fase de ejecución.

Con la reforma de estatutos, se modificó el hábito nazareno, con la incorporación de capas blancas para todos los miembros del cortejo. Y como parte del corpus procesional, destaca la incorporación de un nuevo banderín de San Ildefonso o el estandarte eucarístico.

En este tiempo se ha procedido igualmente al traslado de la cofradía desde Los Mártires a su actual emplazamiento en la parroquia de Santo Domingo, en concreto, en la antigua capilla de la Esperanza, por lo que la hermandad recupera su carácter perchelero que la definió durante décadas, cuando tenía su sede junto a la Estación de trenes.

Durante el pasado año 2024 tuvo lugar la conmemoración del centenario fundacional de la Cena, para lo que se celebró un completo y ambioso programa de actos, que incluyó una celebración extraordinaria de la Solemnidad del Corpus, a la que tan vinculada, y por reglas, se siente la corporación, por lo que cada año el Señor preside un altar al paso de Su Divina Majestad, así como la salida extraordinaria de la Virgen de la Paz, que previamente fue procesionada hasta la Basílica de la Victoria para estar en este templo, origen de la cofradía, expuesta al culto durante una semana. En la pasada Cuaresma, el Señor de la Cena presidió el vía crucis de la Agrupación en la Catedral.

Años antes, la Virgen de la Paz también salió por la feligresía de los Mártires, en 2014, con motivo de su 75 aniversario.

Trabajo en la Agrupación

Como miembro de la junta de gobierno de la Agrupación de Cofradías ha tenido un papel relevante en la configuración y consecución del nuevo itinerario oficial de la Semana Santa, que entró en vigor en 2019 y que, entre otras cosas, permitió la apertura de la segunda puerta de la Catedral de Málaga. En la última junta de José Carlos Garín fue nombrado presidente de la comisión de Recorrido Oficial de la Agrupación. En 2013 fue el ideólogo de la procesión extraordinaria Mater Dei, celebrada con motivo del Año de la Fe, entre otras importantes actividades. En la Cabalgata de 2024 fue el encargado de encarnar al Rey Gaspar como representante de la institución supracofrade.

Durante los años de López Taza al frente de la Cena, la hermandad ha creado la Coral Polifónica Virgen de la Paz, un taller de bordados y se instituyó la costumbre de regalar la casulla de San Ildefonso al presbítero que predica los cultos dedicados a la Virgen de la Paz cada mes de enero. Asimismo, se estableció el triduo cuaresmal al Cristo y otro eucarístico en la Octava del Corpus.

La hermandad ha logrado en este tiempo una personalidad arrolladora ya no solo cada Jueves Santo, con una manera reconocible de procesionar y de llevar los tronos, también en los altares efímeros que ha levantado para mayor honor y gloria de sus titulares, cuando celebraba sus cultos, siendo referente para la evolución de otras muchas cofradías.