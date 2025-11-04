El Cautivo inicia un nuevo proceso y elegirá hermano mayor el 12 de diciembre

Finalizados los actos con motivo del 25 aniversario de la coronación canónica de la Virgen de la Trinidad, tal y como había ordenado el Obispado de Málaga, la cofradía del Cautivo inicia un nuevo proceso electoral que culminará con la elección de un nuevo hermano mayor el próximo 12 de diciembre, cuando está previsto que se celebre el cabildo de hermanos. Durante todo este tiempo, el gobierno de la corporación se ha mantenido en situación de provisionalidad, después de que la Autoridad Eclesiástica tomara la decisión de decretar la suspensión de las elecciones, que habían sido convocadas para el pasado 28 de julio.

El Obispado había detectado distintas irrregularidades en la convocatoria de ese primer cabildo de elecciones desde el origen, por lo que determinó su cancelación. Ahora, tras recordar la cofradía la necesidad de cumplir con los estatutos y las normas de la diócesis en lo que se refiere al propio inicio del proceso, de tener convenientemente la listas de hermanos con derecho a voto que han de figurar en el censo y no repetir las mismas anomalías de este verano, ha dado el visto bueno inicial a la nueva comisión electoral, que ha publicado el calendario que comenzará este miércoles, 5 de noviembre, cuando se abre el plazo de presentación de candidaturas, hasta el 12 de noviembre.

El período de de consulta y alegaciones del censo de hermanos tendrá lugar de 17 al 21 de noviembre en la casa hermandad, en horario de 19.00 a 21.00 horas.

La Autoridad Eclesiástica deberá aprobar entre el 21 y el 24 de noviembre las candidaturas que reciba, con el visto bueno del director espiritual. A partir del siguiente día se publicarán las candidaturas que hayan sido aprobadas y desde el 27 de noviembre los candidatos podrán informar a los hermanos de sus propuestas.

Previamente, del 24 al 26 de noviembre, se resolverán las alegaciones del censo y se realizará el listado definitivo. En este censo estarán inscritos los hermanos que mayores de 18 años, con una antigüedad igual o superior a dos años, que se encuentren al día del pago de cuotas de luminaria, hayan firmado la autorización para el tratamiento de sus datos según la Ley de Proteccio´n de Datos y no hayan sido sancionados o se encuentren inhabilitados.

En el primer proceso, que fue interrumpido, se había presentado una única candidatura, con Benjamín Pastor, actual albacea general, como candidato a hermano mayor.