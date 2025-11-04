Cofradías
El Cautivo inicia un nuevo proceso y elegirá hermano mayor el 12 de diciembre
La nueva comisión electoral publica el calendario con las fechas para presentar candidatuas, consultar el censo y hacer alegaciones, después de que el Obispado suspendiera las elecciones que tenían que haberse celebrado este pasado 28 de julio por defectos de forma en la convocatoria
Finalizados los actos con motivo del 25 aniversario de la coronación canónica de la Virgen de la Trinidad, tal y como había ordenado el Obispado de Málaga, la cofradía del Cautivo inicia un nuevo proceso electoral que culminará con la elección de un nuevo hermano mayor el próximo 12 de diciembre, cuando está previsto que se celebre el cabildo de hermanos. Durante todo este tiempo, el gobierno de la corporación se ha mantenido en situación de provisionalidad, después de que la Autoridad Eclesiástica tomara la decisión de decretar la suspensión de las elecciones, que habían sido convocadas para el pasado 28 de julio.
El Obispado había detectado distintas irrregularidades en la convocatoria de ese primer cabildo de elecciones desde el origen, por lo que determinó su cancelación. Ahora, tras recordar la cofradía la necesidad de cumplir con los estatutos y las normas de la diócesis en lo que se refiere al propio inicio del proceso, de tener convenientemente la listas de hermanos con derecho a voto que han de figurar en el censo y no repetir las mismas anomalías de este verano, ha dado el visto bueno inicial a la nueva comisión electoral, que ha publicado el calendario que comenzará este miércoles, 5 de noviembre, cuando se abre el plazo de presentación de candidaturas, hasta el 12 de noviembre.
El período de de consulta y alegaciones del censo de hermanos tendrá lugar de 17 al 21 de noviembre en la casa hermandad, en horario de 19.00 a 21.00 horas.
La Autoridad Eclesiástica deberá aprobar entre el 21 y el 24 de noviembre las candidaturas que reciba, con el visto bueno del director espiritual. A partir del siguiente día se publicarán las candidaturas que hayan sido aprobadas y desde el 27 de noviembre los candidatos podrán informar a los hermanos de sus propuestas.
Previamente, del 24 al 26 de noviembre, se resolverán las alegaciones del censo y se realizará el listado definitivo. En este censo estarán inscritos los hermanos que mayores de 18 años, con una antigüedad igual o superior a dos años, que se encuentren al día del pago de cuotas de luminaria, hayan firmado la autorización para el tratamiento de sus datos según la Ley de Proteccio´n de Datos y no hayan sido sancionados o se encuentren inhabilitados.
En el primer proceso, que fue interrumpido, se había presentado una única candidatura, con Benjamín Pastor, actual albacea general, como candidato a hermano mayor.
- Fomento cortará la carretera N-340, entre Benajarafe y Torre del Mar, desde este martes 4 de noviembre
- La cadena de material deportivo Oteros, con 50 trabajadores en Málaga, plantea un ERE para toda la plantilla
- Tráfico refueza la visibilidad del radar más ‘multón’ de Málaga
- Málaga quiere un estadio como el San Mamés: las cinco ubicaciones, al detalle
- Así es el pueblo blanco de Málaga en mitad de la montaña perfecto para visitar en otoño: con la mejor gastronomía y los paisajes más fotogénicos
- David Bisbal, Niña Pastori y Vanesa Martín encabezan la programación musical en la ciudad hasta final de año
- La DGT capta a un vehículo a más de 200 km/h en una autovía de Málaga
- Recompensas de 9.000 y 11.900 euros por volver para trabajar a los pueblos de Málaga: así pueden obtenerse