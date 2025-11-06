La Virgen del Carmen de Huelin se queda al culto en San Patricio y no regresará a su capilla

La Virgen del Carmen de Huelin permanecerá al culto en la parroquia de San Patricio y no podrá regresar a su sede habitual en la capilla de la calle Las Navas, un pequeño templo en el corazón de este barrio, junto al colegio, y que durante años ha sido centro de peregrinación al que a diario acudían multitud de devotos, aprovechando la cercanía a la imagen que le ofrecía el espacio, desde los orígenes de la hermandad, en los primeros años de la década de los 90.

A través de un comunicado, la cofradía letífica, que hace su salida procesional el domingo posterior al 16 de julio, señala que se trata de una "decisión parroquial", que sería "totalmente ajena a nuestra corporación". El párroco de San Patricio, Gustavo Mills, habría expresado en su día a la junta de gobierno, que ahora mismo está en funciones puesto que el 5 de diciembre se celebrarán elecciones, su deseo de que esta imagen, que fue donada a la parroquia en 1952 por Carmina García Herrera tras adquirirla en los talleres de Olot, continúe en el templo.

Por este motivo, en la noche de este miércoles la hermandad celebró un cabildo extraordinario para informar a sus hermanos de esta decisión de la parroquia sobre el lugar donde a partir de ahora recibirá culto la imagen.

En la nota difundida a través de sus canales de comunicación, la hermandad quiere agradecer "las muestras de apoyo y afecto recibidas". "Del mismo modo, invitamos a todos los fieles a seguir acompañando a Nuestra Señora del Carmen en esta nueva etapa, pidiendo a la Santísima Virgen que continúe derramando su bendición sobre sus hijos y sobre todo el barrio de Huelin".

Desde el 30 de junio de 2023, esta capilla, que pertenece a la parroquia, está abierta las 24 horas los 365 días del año para que todas los fieles que lo deseen puedan acudir a la Adoración Eucarística Perpetua, ya que en ella se acoge la exposición permanente del Santísimo Sacramento. Más de 350 fieles se comprometieron en su día a realizar el servicio de acompañamiento por turnos de al menos una hora a la semana para que la capilla del Carmen pudiera estar siempre abierta.

La capilla del Carmen, en la barriada malagueña de Huelin, perteneciente a la parroquia de San Patricio. / L. O.

Rosario de difuntos

Del mismo modo, y por este motivo, la hermandad ha informado de que tiene que alargar el itinerario del rosario de difuntos que celebrará este sábado, ya que la procesión se encerrará en la parroquia de San Patricio y no en la capilla, como estaba previsto y anunciado. De este modo, la comitiva partirá a las 19.45 horas de su sede canónica y continuará por la calle Abogado Federico Orellana, Eduardo Marquina, Carpio, Osorio, Lasso de la Vega, Eduardo Marquina, Embajadores, Arganda, Altamira, Mendoza, Cañizares, Garcerán, La Hoz y regreso a la parroquia de San Patricio.

"Las únicas modificaciones respecto al recorrido inicialmente previsto son la inclusión de las calles Garcerán y La Hoz, así como la entrada en la parroquia de San Patricio, no realizándose este año la clausura en la capilla del Carmen", señala el comunicado.