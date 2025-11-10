Primera extraordinaria anunciada para 2026: el Cristo de la Hermandad del Puerto de la Torre

La hermandad del Puerto de la Torre ha anunciado la primera salida extraordinaria del próximo año 2026. El Cristo de la Hermandad y Caridad, su sagrado titular, una obra de Manuel Ramos Corona bendecida en 2001, saldrá en procesión por las calles del barrio el próximo mes de octubre para conmemorar su 25 anivesario. La cofradía ha informado de que el Obispado de Málaga ha aprobado el calendario inicial de cultos y actividades que ha preparado para conmemorar esta efemérides.

A través de un comunicado, la hermandad ha anunciado esta procesión, aunque sin fecha cerrada por el momento. Con fijan las normas diocesanas, se circunscribirá a las calles de su parroquia. La diócesis ha aprobado el dossier presentado por la corporación tras someterlo a la aprobación de su cabildo general el pasado 4 de septiembre.

El programa previsto también prevé la celebración otras actividades de carácter formativo y caritativo. La hermandad informará con detalle de todo el cronograma el próxmo 27 de diciembre en la parroquia Nuestra Señora de los Dolores. De este modo, abrirá el telón de un año cargado de actividades para mayor honor y gloria de su sagrado titular cristífero.

A través de la labor social, destinará una mayor cuantía a colaborar con la Cáritas parroquial y otras organizaciones "con eventos a beneficio de estos colectivos", además de una eucaristía por la celebración del aniversario.

El pasado 14 de septiembre de 2024 la cofradía celebró una histórica procesión extraordinaria por las calles del Centro de la capital con motivo del 75 aniversario de su fundación. En aquella ocasión, sobre el trono del Cristo, y haciendo Calvario, también figuraban las imágenes de la Virgen de los Dolores y de San Juan Evangelista.