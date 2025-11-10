La Reina Sofía acepta ser camarera de honor de la Virgen de la Esperanza

La Reina Sofía ha ha aceptado el nombramiento de camarera de honor de la Virgen de la Esperanza, tal y como le había ofrecido la archicofradía. Así se recoge en la credencial firmada por la Casa Real el pasado 4 de noviembre y remitida a la corporación, firmado por el Jefe de la Casa del Rey.

El ofrecimiento de este nombramiento fue aprobado por unanimidad y por aclamación por la junta de gobierno del pasado 5 de mayo de 2025, fundamentándose en la histórica y profunda vinculación de la corporación con la Casa Real, que se remonta a 1921, cuando Alfonso XIII y la Reina Victoria Eugenia aceptaron los títulos de hermano mayor honorario y camarera de la Virgen de la Esperanza, otorgando a la corporación su condición de Real, que figura en su título.

La hermandad señala que "desde entonces, esta estrecha relación ha quedado reflejada en diversos momentos relevantes de la historia cofrade de Málaga". Por ejemplo, con la presencia de del Infante don Jaime en la procesión de 1929, la imposición del fajín de capitán general a la Virgen de la Esperanza por parte de la infanta Elena en 1993 o las visitas de Felipe VI y la propia Reina Sofía a la sede de la archicofradía.

"La devoción y cercanía de Su Majestad quedó especialmente patente el Miércoles Santo de 2024, cuando visitó nuestra casa hermandad, conoció de cerca el patrimonio de la corporación y veneró a la Virgen en su trono de salida procesional", ha señalado la archicofradía.

La concesión del título de camarera honoraria, cargo distinguido de la archicofradía, ha contado con el preceptivo plácet de la Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías y el visto bueno del obispo de Málaga y se suma a los títulos ya concedidos a la Reina Victoria Eugenia o la Infanta Elena, también como camareras de honor.

"La archicofradía manifiesta su gratitud a Su Majestad la Reina Doña Sofía por este gesto de cercanía y afecto hacia María Santísima de la Esperanza, y celebra que este nombramiento refuerza los lazos espirituales, históricos y devocionales entre la Hermandad y la Corona", concluye la hermandad el comunicado.