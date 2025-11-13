Glorias
La Reina Sofía también acepta ser camarera mayor de honor de la Virgen de Fátima
La hermandad comunica con "especial júbilo" la aceptación de este nombramiento por parte de la Casa Real, que ha enviado la credencial acreditativa
La Reina Sofía ha aceptado ser también camarera mayor de honor de la hermandad de Nuestra Señora de Fátima, con sede en la parroquia trinitaria del mismo nombre, al igual que ha hecho con la archicofradía de la Esperanza. Según ha informado la corporación, este título le fue propuesto tras el acuerdo adoptado en el cabildo general celebrado el pasado 4 de abril.
La Casa de Su Majestad el Rey, en nombre de Doña Sofía, notificó oficialmente su aceptación con fecha 4 de noviembre, confirmando así su vinculación honorífica con esta hermandad. La comunicación fue recibida este 10 de noviembre por el hermano mayor, Pablo Castellanos, junto con la credencial acreditativa del nombramiento.
"Es un honor poder comunicar que la Casa Real ha respondido afirmativamente a dicho nombramiento", ha señalado Castellanos.
"Es, sin duda, un día de especial júbilo para todos nosotros. Contar con la presencia y el apoyo espiritual de Su Majestad la Reina Doña Sofía en el seno de nuestra hermandad constituye un motivo de orgullo, gratitud y renovado compromiso con los valores que Nuestra Señora nos inspira", ha agregado. “Es un día de inmenso gozo para nuestra hermandad. Contar con Su Majestad la Reina Doña Sofía en nuestro seno es un honor que nos llena de alegría y nos anima a seguir sirviendo con fe y devoción a Nuestra Señora", ha concluido.
