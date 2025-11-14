Así es el altar asuncionista de Mediadora por el 75 aniversario del dogma

La hermandad de la Mediadora de la Salvación se distingue este año por conmemorar de manera extraordinaria el 75 aniversario del dogma de la Asunción de la Virgen, promulgado en 1950 por el Papa Pío XII. Por este motivo, viene celebrando un completo programa de actos y cultos que este viernes culminará con el inicio de un triduo en su sede canónica de San Patricio, que se prolongará hasta el domingo, cuando tendrá lugar la función principal. Para estas eucaristías, la corporación ha levantado un altar a modo de monumento al misterio asuncionista, a través de una composición llena de simbolismo.

El conjunto está presidido por la imagen de la Virgen Mediadora de la Salvación, que para la ocasión ha sido ataviada de forma también singular por su vestidor, Álvaro Perogil. Estrena para la ocasión rostrillo realizado por Josemi Pagés según diseño de Salvador De los Reyes, el hermano mayor de Mediadora. También luce una nueva saya con bordados antiguos pasados a nuevo soporte de terciopelo de algodón color fresa, una labor que ha estado liderada por camareras Lourdes De los Reyes y Pepi Fernández y los hermanos Antonio García Fernández, Adrián Alcántara y Álvaro Perogil. La sagrada imagen aparece emergiendo del sepulcro abierto, cuya tapa descansa en la parte trasera como signo de la victoria sobre la muerte, "sobre una nube blanca (confeccionada con tul) que simboliza su tránsito glorioso desde la tierra hacia el Cielo", explica su hermano mayor. "De este sepulcro brotan flores que evocan la pureza y la vida nueva que acompaña este momento", añade.

La Mediadora estrena rostrillo y saya para estos cultos. / Adrián Jiménez de los Reyes

La Virgen asciende escoltada por ángeles en actitud de júbilo y veneración, que la conducen hacia la gloria celestial. Esta gloria está representada por un arco floral que se alza como la Puerta del Cielo, coronando la escena con tonos blancos y verdes, signo de eternidad y pureza. Este cortejo celestial ha sido cedido para la ocasión por la Agrupación de Cofradías (son los ángeles del antiguo trono del Cristo Resucitado) y por el Rocío.

A ambos lados del conjunto se disponen doce candeleros, cada uno con una representación alusiva a los doce apóstoles, quienes según la tradición fueron testigos de su dormición y acompañaron espiritualmente su asunción.

Simetría en la composición

"Esta simetría aporta solemnidad y refuerza la conexión con la Iglesia apostólica", insiste De los Reyes, quien continúa describiendo que en la parte superior de este altar, "la escena anticipa el destino glorioso de María: su trono celestial, adornado con los atributos reales (corona y cetro) que la proclaman Reina de cielos y tierra". "Desde alli, situada a la derecha de su Hijo, ejerce su misión como Mediadora ante Él de nuestra Salvación y Esperanza de todos los creyentes", de acuerdo a la última nueva nota doctrinal 'Mater populi fidelis', del Vaticano.

El fondo azul evoca al Cielo y la disposición de flores, exorno que ha correspondido al florista Fran Rando, y elementos litúrgicos completan un conjunto que no solo es estético, "sino profundamente catequético, invitando a contemplar el misterio y renovar la fe en la promesa de vida eterna que nos ofrece el Redentor", explica la hermandad.

El triduo tendrá lugar desde este viernes, 14 de noviembre, hasta el domingo 16 de noviembre. Dará comienzo a las 18.30 horas, mientras que el domingo la misa comenzará a las 12.30 horas. Durante estos días, la Mediadora estará expuesta en veneración extraordianaria en este altar.