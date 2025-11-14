La Catedral insiste en que solo aprobaría la girola si todas las cofradías la incluyen en su itinerario

O todas o ninguna. El Cabildo de la Catedral de Málaga mantiene el mismo mensaje que trasladó a la Agrupación de Cofradías cuando se le planteó la posibilidad de recuperar el tránsito por la girola del Primer Templo en las estaciones de penitencia de las procesiones. "Claro y coherente", subraya el deán, José Ferrary, quien insiste en que los canónigos "no se cierran al diálogo", como expresaron desde el principio, pero recuerda que tomaron una determinación anterior para que todas hicieran lo mismo "y ahora no vamos a tomar una decisión contraria".

Como informó La Opinión de Málaga el pasado 13 octubre, la Catedral se abre a que las cofradías puedan recorrer la girola en sus estaciones de penitencia. "Si todas llegan a un acuerdo en este sentido, lo estudiaremos", explica el deán, quien asegura que de momento la Agrupación no le ha trasladado ningún proyecto que se ajuste a estos términos. "Es imprescindible que todas las hermandades lo asuman, para evitar problemas futuros", agrega.

Si se logra ese consenso y unanimidad antes de enero, el Cabildo catedralicio estudiará su viabilidad. Pero si no, se trasladará la negativa. "La Agrupación tiene que entender que la Catedral tiene sus puertas abiertas para cualquier hermandad, que desde el primer instante el Cabildo se ha mostrado abierto al diálogo y se han tenido conversaciones en este sentido, pero se mantiene la condición de todas o ninguna, porque todas las cofradías son iguales y a todas se les trata de la misma manera", insiste Ferrary, quien recuerda cómo la determinación de recorrer la vía sacra, desde la Puerta del Sol hasta la de las Cadenas perjudicó en su día a la Pasión, Viñeros, Santa Cruz y Dolores de San Juan, que hasta entonces permanecían más tiempo en el interior del Primer Templo y recorrían bien la girola, bien el trascoro.

Acuerdo solo parcial

De momento esa unanimidad no ha sido posible entre las cofradías, y a tenor de cómo se han venido desarrollando las distintas reuniones de horarios e itinerarios, se antoja difícil. El hermano mayor de Viñeros y presidente de la comisión de Relaciones con el Cabildo de la Catedral, José Manuel Díaz, señala que sí se ha logrado un acuerdo entre las cofradías del Martes, Jueves y Viernes Santo, para que las cofradías que hacen estación de penitencia en la SICB pasen por la girola. No ha ocurrido lo mismo con las del Domingo de Ramos, Lunes y Miércoles Santo, porque no es posible encajar esta opción en los horarios. "Si todas pusieran interés, seguro que se lograría", señala Díaz, uno de los impulsores de la iniciativa.

El paso por la girola implica que cada cofradía permanezca en la Catedral aproximadamente 20 minutos más que en la actualidad. Este recorrido, además de incluir unos 40 metros más de longitud, supone tener que afrontar dos curvas de 90 grados, que ralentiza el ritmo del trono.

A pesar de estas dificultades iniciales, y dado el interés expresado por algunas cofradías, la Agrupación ha seguido trabajando para incluir la girola en sus horarios, aunque sin poner a todas de acuerdo. Por este motivo, y aunque ha remitido un escrito a la Catedral con el pacto alcanzado entre las cofradías del Martes, Jueves y Viernes Santo, los canónigos no tienen aún "ninguna propuesta en firme que se ajuste al contenido de las conversaciones que hemos estado teniendo", insiste Ferrary, en coherencia a lo que en su momento se pidió a Pasión, Viñeros, Santa Cruz y Dolores de San Juan.