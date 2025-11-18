El Jueves Santo firma sus horarios a falta de saber si la Esperanza regresará por Carretería o Strachan

Las cofradías del Jueves Santo mantienen las mismas posiciones acordadas el pasado año 2025, que ya supuso una pequeña revolución en una de las jornadas más complejas de la Semana Santa de Málaga. El orden de paso por el recorrido oficial continuará siendo el siguiente: Cena, Viñeros, Santa Cruz, Vera+Cruz, Mena, Zamarrilla, Misericordia y Esperanza. Así se han firmado los horarios e itinerarios, a falta únicamente por conocer el recorrido de regreso de la archicofradía, que cierra el día, y que tiene aún que decidir si vuelve a hacer Strachan o conserva su paso por Carretería, como el año pasado, que recuperó esta histórica vía en su itinerario, pero que le obligó a estar en la calle hasta altísimas horas de la madrugada.

Según ha podido saber La Opinión de Málaga, tanto Santa Cruz, como Vera+Cruz y la congregación de Mena recortarían en cinco minutos su tiempo de paso en la Tribuna, con el objetivo de que la Esperanza pueda acceder 15 minutos antes al recorrido oficial para que el Nazareno del Paso haga la bendición. De este modo, sería posible coordinar el acceso de esta última comitiva a la calle Cisneros por el Pasillo de Santa Isabel, una solución que el año pasado fue desaconsejada por la Policía Local, debido a la coincidencia de hasta cinco cofradías por este entorno, entre ellas, el encierro de la Cena y la llegada de Mena a la Tribuna de los Pobres. Por este motivo, la Esperanza tuvo que recorrer la plaza de Camas, un entorno que prefiere evitar este año.

El acuerdo alcanzado el pasado año y que se ha ratificado de cara a 2026, contemplaba el cambio de posiciones de cuatro de las ocho procesiones del día, con el objetivo también de lograr sincronizar el paso por la calle Carretería. El orden de paso por esta calle en los itinerarios de vuelta será Cena, Viñeros, Mena, Zamarrilla y Esperanza, en caso de que el cabildo de la archicofradía así lo considere. Entonces, y según fuentes consultadas, sí que parece claro que continuaría hasta la basílica por el camino más corto, es decir, siguiendo recto por el Pasillo, en vez de girar hacia Puerta Nueva y Fajardo, con la idea de encerrarse antes.

El pacto alcanzado por las cofradías del Jueves Santo incluye, en principio, el tránsito de las que hacen estación de penitencia en la Catedral (Viñeros, Santa Cruz y Vera+Cruz) por la girola del Primer Templo, aunque todo hace indicar que, debido a la falta de unanimidad entre todas las cofradías de la Agrupación, esta opción es inviable, ya que el Cabildo insiste en que estudiaría esta posibilidad si la hacen todas. En todo caso, de una u otra forma no afectaría a los horarios ya firmados.

La Semana Santa de 2026 está prácticamente definida sobre el papel. Solo faltaría rubricar el acuerdo que alcancen las cofradías del Domingo de Ramos, para lo que mantendrán una nueva reunión en la tarde de este martes. Se pondrá sobre la mesa la permuta de posiciones de hasta cuatro cofradías: Humildad, Salud, Humildad y Paciencia y Huerto, que alternarán su ubicación para resolver los problemas detectados en la última edición y que afectaron, fundamentalmente, a la del barrio de La Cruz del Humilladero, con un importante parón tras la Tribuna en su camino de regreso tras hacer estación de penitencia en la Catedral; y la Salud, con un encierro excesivamente tardío.

De este modo, y según la información recabada por este periódico, el orden de paso sería el siguiente: Pollinica (que se mantendrían en solitario en la sesión matutina, conservando su tránsito por Carretería y haciendo estación de penitencia en la Catedral, pero comprometiéndose a adelantar su encierro en la calle Parras para dejar vía libre a las de la tarde), Lágrimas y Favores, Dulce Nombre, Salutación, Humildad (que adelantaría a la cuarta posición), Salud (que pasaría de ser penúltima a la quinta), Humildad y Paciencia (sexta), Huerto (que vuelve a ser penúltima) y Prendimiento, que cierra la jornada inaugural.

Humildad y Paciencia seguiría los pasos de la Salud tras hacer estación de penitencia en la SICB hasta Especería, ya que la primera bajaría por la calle Nueva y la segunda volvería al barrio de la Trinidad por Cisneros, al contrario que el pasado año. El Huerto, una de las pocas cofradía que obviaban su paso por la Catedral para iniciar su camino de regreso por Strachan tras completar el recorrido oficial, en esta ocasión sí que pasaría ante el atrio de la Encarnación, por la plaza del Obispo. Lo que sí todavía tendría que decidir son las calles que tomará para llegar hasta su casa hermandad.