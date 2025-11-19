Semana Santa Málaga 2026
Dolores y Esperanza estrenará en 2026 su trono inspirado en los órganos de la Catedral de Málaga
La cofradía pondrá en la calle el cajillo completamente terminado, con imaginería de Naranjo y Sarmiento, a falta solo de los cuatro arcángeles y los arbotantes que rematarán las esquinas
Humildad y Paciencia ha buceado en los primeros años del pasado siglo XX para realizar el nuevo trono de la Virgen de Dolores y Esperanza, cuyo cajillo saldrá completamente terminado el próximo Domingo de Ramos. Se trata de una propuesta diseñada por Francisco Naranjo Beltrán que se inspira en los órganos barrocos de la Catedral de Málaga. El nuevo conjunto procesional de la dolorosa responde a la idea inicial de su vestidor, Fran Navarro: un trono entre el barroco y el neoclásico (estilo Imperio), que no será muy elevado, ya que el alto del cajillo apena supera los 45 centrímetros de altura, y que cuenta con un destacado programa iconográfico basado en los dogmas marianos.
El trono saldrá a la calle terminado en su fase de carpintería, dorado y talla, que ha correspondido respectivamente a Alberto Berdubo y Manuel Molina. Ángel Sarmiento está siendo el encargado de ejecutar los cinco tondos que rondean el perímetro del trono y en que aparecerán bajorelieves relacionados con los dogmas relacionados con la Virgen: la Asunción, la Inmaculada Concepción, la Maternidad... Cada cartela irá escolatada por una pareja de ángeles querubines, que saldrán del estudio de Francisco Naranjo.
Como en el caso de los órganos gemelos catedralicios, diseñados por Martín de Aldehuela, el nuevo trono de la Virgen de Dolores y Esperanza será de líneas rectas, fundamentalmente, con amplias molduras, celosías y guirnaldas doradas sobre fondo curvo de color verde o cardenillo.
Esta primera fase no incluye, sin embargo, los vistosos arcángeles músicos que, portando trompetas, se situarán en cada una de las esquinas, como base de los completos arbotantes, que tampoco saldrán el próximo año, según ha informado el hermano mayor de Humildad y Paciencia, Antonio Río. Estas grandes esculturas también saldrán del obrador del antquerano Sarmiento.
Faltarán, igualmente, las nuevas ánforas, proyectadas también por Naranjo Beltrán.
Lo que sí saldrá también es el nuevo palio en terciopelo de color negro. La confección en liso, a falta, lógicamente, del bordado.
El actual trono de la Virgen de Dolores y Esperanza ha sido adquirido por el grupo parroquial del Cristo de la Verdad y la Virgen del Sagrario, con sede en la iglesia de San José Obrero, de Carranque.
Otros estrenos
Entre los estrenos patrimoniales que presentará Humildad y Paciencia en su próxima estación de penitencia destacará también la talla completa del frontal del trono del Cristo, así como los pequeños arbotantes de los laterales, así como los faroles que se integrarán en el corpus procesional y que han sido realizados por el orfebre de Pilas Emilio Méndez.
Suscríbete para seguir leyendo
- El parque de Málaga considerado el mejor de España: con toboganes de 11 metros, camas elásticas y su propia tirolina
- El temporal Claudia en Málaga: los embalses suben por primera vez en siete meses
- Un parque japonés en el corazón de Málaga: con un lago artificial, puentes y toboganes rodeados de bambús y bonsáis
- Málaga sortea 253 viviendas protegidas en alquiler a partir de este lunes en la zona de la Universidad
- El Ayuntamiento de Málaga irá eliminando las entidades de conservación
- Polémica en el Trabuco por ‘El Bosque de los Niños’ en los Caños
- Un castillo medieval abandonado con las mejores vistas de Málaga: un enorme 'trampantojo' a 20 minutos de la capital
- De la lluvia al frío polar: así cambiará el tiempo en Málaga esta semana