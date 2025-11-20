La Estrella organiza una mesa redonda de jóvenes capataces

La hermandad de la Estrella organizará una mesa redonda de jóvenes capataces. Este evento será este viernes 21 de noviembre, a las 19.30 horas, en el salón de actos de la cofradía. Los representantes en la mesa redonda son: Miguel Puerto, capataz de Araceli; Alvaro Villanueva, capataz del Cristo de Amor; Nacho Algaba, capataz del Carmen Doloroso y Julio Jurado, capataz de la Humillación y Resucitado. Además, se encargará de moderar la mesa Jesús Zambrana, representante del submarino de la cofradía.

Jesús Zambrana explica que "el evento va a consistir en la perspectiva de los jóvenes capataces, a la hora de vivir la cuaresma, las fechas de tallajes, el recorrido de la procesión y, como la cofradía ha dado este voto de responsabilidad".

Desde la cofradía malagueña llevan un tiempo trabajando para realizar la mesa redonda: "La mesa surgió en un proyecto, en el que llevamos varios meses trabajando. Se hará en la cofradía de la Estrella, ya que dan facilidades a jóvenes capataces de poder manifestar, lo que ellos piensan. También, para abrir las puertas de la cofradía a todas las personas, para que puedan conocerla".

¿Qué es un buen capataz?

El cofrade analiza que "para mí un buen capataz tiene que ser, ante todo, buena persona. Sin embargo, debe ser un líder dentro de un grupo de personas, y que vean en él valores e ideas que quieren llevar a cabo", anota.

Zambrana dice que el compañerismo es una de las claves para poder estar en un trono: "Es como la misma vida. Lo principal en un trono es que los compañeros no se escaqueen y que todo el mundo vaya a una. Sin embargo, cuando ellos no puedan, nosotros estaremos para aguantar los kilos, pero cuando nosotros no podamos, ellos estarán para ayudarnos en el trabajo".

Llegar a ser capataces es uno de los mayores logros para los integrantes actuales de una cofradía: "Está a la orden del día en la actualidad de la Semana Santa. Muchas personas quieren llegar a ser capataces y así, tener un puesto y no por un fin. Esto es una grave equivocación", concluye.