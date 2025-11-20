La Junta reconoce al Cautivo con el premio Andalucía de la Cultura al arte sacro

La Consejería de Cultura y Deporte de la Junta ha dado a conocer este jueves los galardones de la primera edición de los Premios Andalucía de la Cultura, que reconocen a aquellas personas o entidades que hayan contribuido de manera destacada al desarrollo de la cultura en Andalucía durante 2025, teniendo en cuenta la calidad de las obras y actividades y actuaciones propuestas o, en casos excepcionales, como reconocimiento a toda una trayectoria profesional. En el ámbito del arte sacro, una de las modalidades de la convocatoria, el Gobierno andaluz ha querido distinguir a la cofradía del Cautivo de Málaga, por los actos organizados y los estrenos con motivo del 25 aniversario de la coronación canónica de la Virgen de la Trinidad.

Entre ellos, además de la salida extraordinaria celebrada el pasado 25 de octubre hasta la plaza del Obispo, para celebrar un acto litúrgico ante el atrio de la Encarnación de la Catedral, destaca sin duda la exposición 'Vestida de Sol', que tuvo lugar en el Museo de la Aduana de Málaga entre el 3 y el 19 de octubre, y que tuvo una espectacular acogida, y donde fueron presentados los estrenos patrimoniales que iba a presentar la imagen de la Virgen con motivo de esta efemérides, entre otras piezas, una nueva saya, una diadema, una corona, el estandarte de la coronación y un nuevo terno de luto.

Del mismo modo, se celebró un completo calendario de actividades paralelas, con charlas y mesas redondas, entre ellas, un importante encuentro de hermandades de la Santísima Trinidad de toda España.

También se ha celebrado una muestra pictórica en el Museo Revello de Toro, así como cultos extraordinarios, como un triduo en su sede canónica o la misa estacional presidida por el obispo, José Antonio Satué, en la plaza de San Pablo.

Los galardonados

Con estos nuevos galardones culturales, la Junta de Andalucía, como así ha informado a través de un comunicado, ha querido reconocer también al artista malagueño Javier Calleja, en el ámbito de las artes visuales; a la actriz y directora de cine sevillana Paz Vega, en el área del cine y las artes visuales; al escritor ubetense David Uclés, con el premio de las Letras; al diseñador posadeño Palomo Spain, con el de Moda, y la violinista y compositora granadina María Dueñas, con la distinción destinada a la Música.

También se ha premiado a la cantaora jerezana María Terremoto, en el ámbito del flamenco; al bailarín y coreógrafo vilcheño Mario Bermúdez, con el galardón de Teatro y Artes Escénicas; a Periférica Internacional. Revista para el análisis de la cultura y el territorio, con el reconocimiento a la investigación cultural, y a la Fundación Alalá, Arte y cultura por la integración, con sedes en Jerez y Sevilla, con el de Patrocinio, Mecenazgo y Promoción Cultural.

Los premios Andalucía de Conservación y Restauración del Patrimonio Histórico ha recaído, en la modalidad de bienes muebles, en María Soledad Gil de los Reyes, quien ha liderado el proceso de evacuación, custodia y restauración de la colección del Museo Arqueológico de Sevilla para la rehabilitación integral de su sede, y en el Museo del Realismo Español Contemporáneo, en la modalidad de bienes inmuebles, por la rehabilitación del hospital de Santa María Magdalena de Almería.

El jurado de estos premios, que se entregarán el próximo martes 25 de noviembre en el Teatro Central de Sevilla, ha estado formado por el arquitecto Román Fernández-Baca, primer director del IAPH; el pintor y coleccionista Andrés García Ibáñez; el oboísta y director Lucas Macías, actualmente al frente de la Sinfónica de Sevilla, el diseñador Moisés Nieto, la profesora Remedios Sánchez, de la Universidad de Granada; Juan Antonio Vigar, director del Festival de Cine de Málaga, Luis Ybarra, director de la Bienal de Flamenco de Sevilla, y los periodistas Charo Ramos y Jesús Vigorra.

Por parte de la Consejería de Cultura y Deporte han participado en el jurado la consejera Patricia del Pozo, la viceconsejera Macarena O’Neill, el secretario general de Innovación Cultural y Museos, José Ángel Vélez, y la secretaria general de Patrimonio Histórico y Documental, Mar Sánchez Estrella, ejerciendo las funciones de secretaría la coordinadora general de la Viceconsejería de Cultura y Deporte, Rosario García Victorio.