Martín España e Ignacio Castillo reciben este jueves sus nombramientos oficiales como pintor y pregonero de la Semana Santa de Málaga

La Agrupación de Cofradías celebra este jueves el acto de entrega oficial de los nombramientos como pintor del cartel y pregonero de la Semana Santa de Málaga 2026 a José Martín España y al periodista de La Opinión de Málaga Ignacio A. Castillo, respectivamente. La junta de gobierno de la institución ratificó el pasado 24 de septiembre la designación de ambos por parte del presidente, José Carlos Garín, y a partir de las 20.00 horas, durante un acto que tendrá lugar en la iglesia de San Julián, se llevará la ceremonia en la que recibirán sus credenciales.

El diseñador cofrade y hermano mayor de Mediadora, Salvador de los Reyes, será el encargado de presentar tanto a Martín España como a Ignacio Castillo. En su intervención, glosará los perfiles personales, profesionales y cofrades de ambos.

Martín España, nacido en Vélez-Málaga en 1990, es licenciado en Bellas Artes con especialidad en Pintura por la Universidad de Sevilla. Su trayectoria artística se ha caracterizado por su constante presencia en el ámbito de la cartelería cofrade y en diversas exposiciones. Como en los últimos años, la presentación del cartel anunciador de la Semana Santa de Málaga de 2026 se celebrará en el Cine Albéniz de Málaga. Será el jueves 8 de enero. La encargada de su introducción será la historiadora del Arte Lidia Henares, archicofrade de la Esperanza.

Por su parte, Ignacio A. Castillo, malagueño de 1977, pregonará la Semana Santa el 21 de marzo de 2026 en el Teatro Cervantes de Málaga. Estudió en el colegio Los Olivos, de los padres Agustinos, de la capital y, posteriormente, se matriculó en la Facultad de Ciencias de la Información, perteneciendo a la cuarta promoción de periodistas de la Universidad de Málaga. Ingresó en La Opión de Málaga en 2021 después de pasar por otros medios de comunicación y, entre otros áreas, se ha distinguido por su especialización en la actualidad cofrade, dando forma a una revolución en la forma de contar la Semana Santa de Málaga hasta el momento.

Al inicio del acto de este jueves, en la sede de la Agrupación, el secretario de la institución, Álvaro Guardiola, dará lectura a las actas con el acuerdo de la junta de gobierno de estos nombramientos.