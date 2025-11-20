Martín España e Ignacio Castillo ya tienen sus nombramientos oficiales como pintor y pregonero de la Semana Santa de Málaga 2026

Según ha informado la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga se celebró en la noche del jueves el acto de entrega de los nombramientos oficiales de Pintor del Cartel y Pregonero de la Semana Santa de 2026, un encuentro solemne celebrado en la iglesia de San Julián y al que asistieron autoridades, Hermanos Mayores, cofrades y representantes del ámbito cultural y social de la ciudad.

El acto siguió el protocolo habitual, iniciándose con la bienvenida institucional y la lectura del acta de nombramientos a cargo del secretario general, Álvaro Guardiola. Después intervino Salvador de los Reyes, Hermano Mayor de la Hermandad de Mediadora, quien trazó los perfiles humanos, cofrades y profesionales del pintor designado, Martín España, y del pregonero, Ignacio A. Castillo, ofreciendo una descripción cercana de sus trayectorias.

Ignacio A. Castillo, pregonero de la Semana Santa de Málaga 2026 / Agrupación de Cofradías

La esencia de Málaga

La intervención de Salvador de los Reyes se convirtió en uno de los momentos más emotivos y literarios de la noche. Con un discurso de tono lírico, evocó la esencia de Málaga como “un abrazo cálido” heredado de generaciones, una ciudad cuya luz, hospitalidad y fe conforman un pregón permanente. Subrayó la belleza de la religiosidad popular, la luz que define los rincones de la ciudad y la responsabilidad espiritual de las cofradías como custodias de un legado que perdura. Su reflexión situó la Semana Santa como un acontecimiento donde Málaga “se hace más Málaga”, invitando a proteger lo sagrado frente al ruido del mundo moderno.

El presentador dedicó también palabras especialmente sentidas a los dos protagonistas. De Martín España, destacó su talento forjado desde la infancia cofrade y su pintura entendida como contemplación y fidelidad a la fe. De Ignacio A. Castillo, resaltó su compromiso cristiano, su amor a sus titulares y su escritura llena de espiritualidad. A ambos les pidió coherencia y maestría para ejercer unas responsabilidades que “serán puente y camino para que la luz del Señor llegue a Málaga”, concluyendo con una oración por ellos y por toda la ciudad y recordando que las cofradías “unen lo que el mundo separa”.

Martín España, pintor del cartel de la Semana Santa de Málaga 2026. / Agrupación de Cofradías

Un honor

Tras su presentación, Martín España recibió el nombramiento de manos del presidente de la Agrupación, José Carlos Garín. Emocionado, agradeció la confianza depositada en él para un encargo que, aseguró, “marcará su vida”. Expresó que este reconocimiento supone “un sueño infantil de cualquier artista malagueño y cofrade”, y agradeció la oportunidad “que llega en el momento más especial de su carrera”. Compartió además que se recupera de un leve accidente que le obliga a llevar el brazo inmovilizado, bromeando con que “el cartel de la Semana Santa de 2026 estará en tiempo y forma”.

Instrumento en manos del Señor

A continuación se entregó el nombramiento al pregonero, Ignacio A. Castillo, periodista de larga trayectoria en la comunicación cofrade. En su intervención, recordó vivencias y fechas que han marcado su camino vital y espiritual, afirmando: “Me siento un instrumento en manos del Señor y sé que la Virgen no me pierde de vista”. Asumió el encargo “lleno de responsabilidad” y con la intención de representar a todo el pueblo cofrade. Explicó cómo la fecha del 20 de noviembre quedará para él como “el día en que se me hizo entrega del nombramiento oficial”.

Emotivo momento el vivido por los protagonistas al acto. / Agrupación de Cofradías

El pregonero, que trabaja intensamente en el texto que pronunciará el 21 de marzo de 2026 en el Teatro Cervantes, defendió “la vigencia absoluta del pregón” como parte esencial del ceremonial malagueño. Agradeció a familiares, amigos y compañeros, confesando sentirse “abrumado ante tanta alegría compartida”.

El presidente, José Carlos Garín, felicitó a ambos por sus trayectorias y les deseó lo mejor en sus responsabilidades, destacando su compromiso con la tradición cofrade malagueña.

El encuentro concluyó con la ronda de fotografías que reunió a pintor, pregonero, autoridades, junta de gobierno, Hermanos Mayores, antiguos pregoneros y antiguos pintores, seguida de la copa de hermandad. Allí, el presidente pronunció unas palabras finales antes de dar paso a intervenciones espontáneas de quienes han desempeñado estos cargos en años anteriores.

Con este acto, la Agrupación de Cofradías inicia formalmente el camino hacia la Semana Santa de 2026, que ya cuenta con quienes pondrán su imagen y su voz para anunciarla y representarla.