La Santa Sede aceptaría hacer coincidir la fecha de la Semana Santa con la Pascua Ortodoxa

¿Podría la Semana Santa tener un calendario fijo todos los años? Desde hace años, se viene barajando en la Santa Sede la posibilidad de hacer coincidir esta celebración con la Pascua Ortodoxa, una opción que podriá haber cobrado fuerza dentro de la línea ecuménica que mantiene el actual papa León XIV, aunque ya iniciara el anterior pontífice, Francisco. De hecho, hace una década ya se especuló con esta posiblidad, que no es fácil, sin duda, y que afectaría a múltiples apartados de la vida laboral, por ejemplo, más allá del ámbito estrictamente religioso.

En 2015 el papa Francisco ya sugirió en el III Retiro Mundial de Sacerdotes celebrado en la basílica de San Juan de Letrán en Roma fijar una fecha para la Pascua de Resurrección para que todos los cristianos del mundo, católicos u ortodoxos, puedieran celebrarla juntos.

¿Por qué cambia la Semana Santa? Las fechas de la Semana Santa son cambiantes y sigue unas reglas muy claras para determinar cuándo se celebra esta fiesta religiosa y que tiene su origen en la celebración de la Pascua judía, momento en que Jesús fue apresado por los romanos para matarlo en la cruz. Estos cambios son tan importantes que el Domingo de Ramos puede oscilar de fecha con un mes de margen.

Calendario lunar

Para determinar el comienzo de la Semana Santa, que conmemora la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor, hay que mirar la luna llena: el Domingo de Resurrección siempre es el domingo posterior a la primera luna llena que sigue al equinoccio de la primavera en el hemisferio norte. Así, oscilará entre el 22 de marzo y el 25 de abril.

Este sistema está muy ligado con la Pascua judía, momento en que ocurre la Pasión y Muerte de Jesús. La Última Cena se produce con motivo de esta celebración de la Pascua, en la que los judíos conmemoran su salida de Egipto y el fin de la esclavitud. Según la religión judía, los hebreos deben renovar cada año esta celebración el día 15 del mes de Nisan, que empieza con la primera luna nueva de primavera: es decir, el primer plenilunio de primavera, con independencia del día de la semana. Desde el I Concilio de Nicea en el año 325, la Semana Santa se celebra el primer domingo de luna llena después del equinoccio primaveral (alrededor del 21 de marzo).

Abiertos al acuerdo

"La Iglesia católica no tendría ningún problema en aceptar la fecha de la Pascua que propusieran los ortodoxos, aunque plantearía cuestiones difíciles", ha referido este miércoles monseñor Ramón Valdivia, que es obispo auxiliar de Sevilla y presidente de la Subcomisión Episcopal para la Relaciones Interconfesionales y el Diálogo Interreligioso de la Conferencia Episcopal Española (CEE).

De acuerdo a lo expresado en su día por el papa Francisco, de fijarse la fecha, la Semana Santa arrancaría con el Domingo de Ramos el primer domingo de abril y terminaría el segundo, con el Domingo de Resurrección.

El cambio afectaría también a la celebración de la Cuaresma y el Corpus Christi.

De la celebración de la Semana Santa dependen muchas otras cuestiones, entre ellas el calendario laboral y, por lo tanto, las vacaciones de los trabajadores y los estudiantes.

Obispado de Málaga

Aunque se trataría de un acuerdo que afectaría a la Iglesia Universal, el Obispado de Málaga matiza, en declaraciones a La Opinión de Málaga efectuadas por Rafael Vázquez, delegado diocesano de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso, que realmente no existe ninguna novedad respecto al posicionamiento que los distintos pontífices han defendido desde 1965 (Concilio Vaticano II).

Según Vázquez, en la tarde de este jueves tendrá lugar en Madrid una celebración ecuménica, con la participación de representantes de distintas confesiones cristianas, con motivo del aniversario del Concilio de Nicea que se celebró hace 1.700 años. "Uno de los temas es estudiar la posibilidad de recuperar que todas las Iglesias celebren conjuntamente la Pascua como se hacía ", explica. ¿Cuándo cambió la celebración de la Pascua para unos y otros? En el siglo XVI, cuando la Iglesia latina asume el calendario gregoriano, mientras que la oriental mantiene el juliano.

"Existe desde entonces un desfase en la celebración entre la Pascua Ortodoxa y la Católica. La propuesta es que un día podamos celebrar conjuntamente la Pascua, que es la fecha más importante para cualquier cristiano y determina la celebración de la Semana Santa, en una fecha común. La novedad es que ahora decimos que si los ortodoxosse ponen de acuerdo en adoptar un calendario u otro, estamos dispuestos a coincidir, pero las fechas seguirían cambiando todos los años puesto que ellos tambien se rigen por la luna", señala Vázquez, quien recalca la dificultad litúrgica y teológica de que esta posibilidad salga adelante. "Aunque sería un signo muy bonito, antes habría que dar muchísimos pasos", asegura.

"Si se pone una fecha fija se perdería también la perspectiva de novedad: la Resurrección es vida, está relacionada con la primerava, y perdería esa dimensión", concluye.

Por cierto, que en esta año 2025 han coincidido en el tiempo la celebración de la Pascua Católica y Ortodoxa.