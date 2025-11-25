Elecciones en el Cautivo: el Obispado aprueba la candidatura de Benjamín Pastor a hermano mayor

Las elecciones en el Cautivo se volverán a retomar el 12 de diciembre con una única candidatura aprobada, con Benjamín Pastor al frente, y con idea de retomar la normalidad interna de la cofradía tras la suspensión del anterior proceso electoral en verano.

Candidatura

El Obispado de Málaga ha aprobado finalmente la candidatura comandada por Benjamín Pastor como hermano mayor, al que acompaña miembros de la anterior junta de gobierno, con idea de darle cierta continuidad al proyecto. Así, Mario Ortega, hasta ahora hermano mayor, irá como primer teniente; mientras Raúl Arribas y Fernando Cabello serán segundo y tercer teniente de hermano mayor, respectivamente. El secretario de la candidatura es Julio César Baragaño; mientras que David Escaño será tesorero y Jorge González, fiscal. El albacea general será Manuel Ignacio Rivera.

Plazos y fechas

De esta forma, se despeja el camino para la celebración de las elecciones el 12 de diciembre, después de que el delegado episcopal para Asuntos Jurídicos de Hermandades y Cofradías, Rafael Navarro Cortés, aprobara la propuesta de Benjamín Pastor el pasado 21 de noviembre.

Las elecciones serán en la casa hermandad el 12 de diciembre, en horario ininterrumpido de 12.00 a 21.00 horas en sesión abierta. Tras la hora de cierre se procederá al recuento de los votos y a la proclamación, si procede, de la candidatura ganadora. A partir del jueves, la candidatura de Benjamín Pastor podrá dar a conocer su programa para los próximos cuatro años, al tiempo que los hermanos podrán consultar el censo electoral antes del 3 de diciembre para plantear posibles reclamaciones.

Suspensión

El actual hermano mayor, Mario Ortega, se ha mantenido en el cargo en una situación de provisionalidad después de que el Obispado suspendiera las elecciones en la cofradía del Cautivo que estaban convocadas para el 28 de julio, después de que se detectasen algunas irregularidades en el proceso. En ese momento se presentó una única candidatura, con Benjamín Pastor, actual albacea general, como candidato a hermano mayor; que repite ahora con el refrendo previo del Obispado.