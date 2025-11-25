El hermano mayor del Rocío será el heraldo de los Reyes Magos

La Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga ha designado al hermano mayor del Rocío, Francisco Javier Martín González, como heraldo real de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente para el próximo año 2026. De esta manera, será el encargado de anunciar a la ciudad la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar en la tradicional jornada en los días previos a la Cabalgata.

Natural del barrio de la Victoria, Javier Martín cuenta con una dilatada trayectoria dentro del mundo cofrade malagueño. Su primera vinculación fue con la hermandad de la Pollinica, corporación en la que se inscribió desde su nacimiento siguiendo la tradición familiar. En ella ha desarrollado una intensa vida nazarena, siendo hombre de trono durante 26 años, hasta su reciente jubilación.

En un comunicado, la Agrupación ha informado de que el compromiso cofrade de Martín González se amplió muy pronto con la hermandad sacramental del Rocío, de la que es hermano desde 1981 y en la que ha desempeñado casi todas las labores posibles de la vida de una hermandad: monaguillo, nazareno, hombre de trono, capataz y mayordomo. Desde 1986 forma parte de su junta de gobierno, ocupando responsabilidades como albacea, albacea general, teniente de hermano mayor y, actualmente, hermano mayor de la corporación.

Martín también pertenece a la archicofradía de la Esperanza, en la que fue hombre de trono de la Virgen.

En el ámbito profesional, desarrolla su labor como jefe de gestión al frente de un equipo comercial en SegurCaixa Adeslas, dentro de la división de seguros de salud y generales.

"La Agrupación de Cofradías agradece la disponibilidad y compromiso de Javier Martín para asumir este papel ilusionante y simbólico, tan vinculado a la tradición navideña de la ciudad", ha señalado la entidad en la nota. Su designación supone el reconocimiento a una vida de servicio, entrega y ejemplaridad dentro de las hermandades de Málaga.