El Nazareno de Viñeros presidirá el vía crucis de la Agrupación en la Catedral en la Cuaresma de 2026

El primer viernes de la próxima Cuaresma de 2026 la hermandad de Viñeros vivirá una jornada para su historia particular y grabará la advocación de su Nazareno en letras de oro en la lista de imágenes devocionales que han presidido el Vía Crucis de la Agrupación de Cofradías en la Catedral de Málaga. Desde 1996, cuando el Cautivo protagonizó este primer acto de culto externo con motivo del 75 aniversario de la Agrupación, han sido 24 los titulares que han protagonizado este acto piadoso que sirve para inaugurar el tiempo cuaresmal en la ciudad en su faceta procesional.

El Nazareno de Viñeros ha sido elegido por la junta de gobierno de la Agrupación para que presida la lectura y meditación de las catorce estaciones bajo las bóvedas catedralicias en una ceremonia que tendrá lugar el próximo 20 de febrero, con la presencia del obispo de Málaga, José Antonio Satué. Así lo ha informado la entidad a través de un comunicado, en el que expresa que será la imagen "que servirá como referente para el rezo a realizar en el interior de la Santa Iglesia Catedral en la tarde noche del primer viernes de Cuaresma".

De este modo, la sacramental quiere celebrar el 50 aniversario de la bendición de la imagen, obra del carmonense Francisco Buiza Fernández. De hecho, será el principal culto externo, ya que la hermandad descarta organizar una extraordinaria 'al uso' con motivo de esta efemérides. En su lugar, desarrollará un amplio programa con predominio de los cultos internos, la labor social y formativa y los estrenos patrimoniales, ideado por la comisión que presiden los ex hermanos mayores Miguel Ángel Campos y Leopoldo Guerrero.

Viñeros ha sido la opción preferida por los hermanos mayores y otros miembros de la junta de gobierno agrupacional, reunida en la noche de este martes. Otras dos imágenes optaban a este nombramiento: el Cristo de Medinaceli y el nuevo crucificado de Ánimas, de la hermandad de la Misericordia, que también habían presentado sus solicitudes (en el caso de la corporación perchelera, la segunda consecutiva).

La imagen del Señor de Viñeros nunca antes había participado en este vía crucis, aunque sí estuvo expuesto en la Catedral durante la magna exposición 'El Verbo Encarnado' en 2021, dentro de los actos del centenario de la Agrupación. Además, es una imagen que históricamente ha entrado en la SICB para hacer estación de penitencia, la única, de hecho, antes de que el Primer Templo se abriera para la Pasión en 1977 y una década después para el resto de cofradías que así lo deseaban.