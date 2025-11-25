Viñeros, Medinaceli y el nuevo Cristo de Ánimas optan a presidir el Vía Crucis de la Agrupación en 2026

Tres imágenes de Málaga optan a protagonizar el Vía Crucis de la Agrupación de Cofradías que cada primer viernes de Cuaresma organiza el ente de San Julián para dar por inaugurada la Cuaresma en el interior del Primer Templo. Este culto externo, que sirve para dar el pistoletazo de salida a estos días de preparación de la Semana Santa podría ser presidido en esta ocasión por el Nazareno de Viñeros, el Cristo de Medinaaceli o el nuevo Crucificado de Ánimas, de la hermandad de Misericordia.

La junta de gobierno de la Agrupación se reúne en la noche de este martes para, entre otros asuntos, decidir qué imagen saldrá en este culto externo, que cada año adquiere una significativa relevancia, que sirve para abrir el telón de la Cuaresma procesional malagueña y que este 2026 será presidido por el nuevo obispo de la diócesis, José Antonio Satué, quien dirigirá la lectura y meditación de las estaciones.

Según ha podido saber La Opinión de Málaga, tanto las hermandades de Viñeros y Misericordia, como el grupo parroquial de Medinaceli ha presentado su solicitud. Viñeros la fundamenta en el 50 aniversario de la bendición de esta imagen que tallara el imaginero carmonense Francisco Buiza Fernández. De hecho, la sacramental fía el principal culto externo previsto en su cronograma para conmemorar esta efeméride en esta salida ya que descarta organizar una extraordinaria. Esto la convierte en la favorita en la elección que se producirá esta noche.

Segunda vez

Por su parte, el grupo parroquial del Cristo de Medinaceli, que tiene su sede en la iglesia de Santiago ha presentado también su propuesta con motivo del 25 aniversario del Via Crucis que en 2001 ya presidiera esta imagen (el primero tras la prueba de 1996 con el Cautivo con motivo de los 75 años de la Agrupación) a petición de la institución y del que entonces era vicepresidente, Jesús Castellanos. Los reponsables de esta asociación saben de la dificultad de que la imagen pueda volver a estar presente en este acto, ya que uno de los requisitos que se toman en consideración es que no lo haya hecho con anterioridad.

Por último, Misericordia aspira a que su titular cristífero, el nuevo Crucificado de Ánimas, obra realizada por José María Leal y bendecida este pasado mes de febrero, pueda tener su ‘bautismo’ en la calle y estrenarse con este Vía Crucis.

El primer viernes de la próxima Cuaresma será el 20 de febrero. El Señor de la Sagrada Cena fue la última imagen que este año 2025 ha sido trasladado hasta la SICB para este Via Crucis.