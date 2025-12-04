De la humildad al esplendor: los cien años de historia del Prendimiento en una exposición en el Museo de la Semana Santa

El Prendimiento culmina un año completo. Un 2025 cargado de actividades con motivo de la conmemoración de su primer centenario fundacional y que tuvo en el puente del Pilar su momento de especial intensidad, con la salida extraordinaria de la Virgen del Gran Perdón, o la eucaristía celebrada en Santo Domingo, sede originaria de la corporación, presidida por la imagen del Señor. ESte jueves, la cofradía ha inaugurado la esperada exposición titulada 'Prendimiento: 100 años de historia', una muestra única que ofrece un recorrido cronológico y exhaustivo sobre la evolución devocional, patrimonial y artística de la hermandad a lo largo de su primer siglo de vida, desde sus humildes orígenes hasta su consolidación como una de las corporaciones más representativas de la Semana Santa malagueña.

La exposición estará abierta al público desde este 4 de diciembre hasta el 3 de enero de 2026 en el Museo Jesús Castellanos, ubicado en el Palacio de San Julián, sede de la Agrupación de Cofradías. Esta colaboración ha sido crucial para el éxito de la muestra, según destaca el hermano mayor, Juan Manuel Gutiérrez.

Horario de Visitas

De martes a viernes : 10.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas

: 10.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas Sábados: 10.00 a 13.00 horas

La antigua imagen de Pérez Hidalgo, en la exposición. / Eduardo Nieto

Un recorrido por la historia de la hermandad

La exposición ofrece una visión detallada de las diferentes etapas de la hermandad del Prendimiento a través de piezas patrimoniales representativas, como enseres procesionales, documentos históricos, proyectos artísticos, elementos litúrgicos, y fotografías antiguas. Estos testimonios permitirán a los visitantes conocer la evolución de la corporación, sus hitos importantes y su consolidación en la devoción popular de la ciudad.

El grupo escultórico del Señor, será el protagonista en el final de la exposición. Se compone de siete figuras que se reparten en tres escenas diferentes, aunque a su vez están interrelacionadas entre sí, es decir, no se pueden concebir cada una por separado pues conforman un dialogo unificador. El protagonismo de la escena lo constituyen el propio sagrado titular y Judas Iscariote, una obra de Antonio Castillo Lastrucci de 1961, y que se sitúan en un primer plano. Es el momento en que el discípulo traidor se dispone a besar a Jesús.

Con motivo de esta exposición, la hermandad ha recurrido a la anterior imagen del Cristo del Prendimiento, obra de Pedro Pérez Hidalgo.

La de Judas es la única imagen (junto al propio Cristo del Prendimiento) que se conserva del grupo primitivo y que talló Pérez Hidalgo. En 2005 la cofradía decidió sustituir su misterio por el actual, obra del malagueño Juan Manuel García Palomo. Estas imágenes son las de San Pedro y Malco, que en un segundo plano representan la escena en la que el apóstol con la espada en la mano en actitud agresiva, corta la oreja del sayón, y que es un autorretrato de su autor.

Escayola que sirvió de modelo a Castillo Lastrucci para la realización del Cristo. / Eduardo Nieto

El tercer grupo está ubicado en un segundo plano y a la derecha de Cristo y Judas. Lo constituye un soldado de la guardia romana (García Palomo, 2005), San Juan (García Palomo, 2006) y Santiago (García Palomo, 2007). La figura del soldado romano simboliza la burla acerca de lo que va a suceder, es decir, el propio discípulo de Jesús (Judas) va a traicionarlo a cambio de treinta monedas. Es el romano quien lleva la bolsa de las monedas en la mano, que será el tributo una vez Judas haya llevado a término su misión. El soldado romano se representa mirando a Santiago y parece burlarse de él.

Otras piezas representativas

En la muestra también se puede admirar el busto en escayola del Señor del Prendimiento y que ha sido cedido por un particular, así como la mascarilla, también en escayola de la Virgen del Gran Perdón. Las túnicas bordadas del Cristo, sayas de la Virgen, una de las imponentes esquinas del trono de la Virgen, la miniaturas de sus capillas, estrenadas este pasado Domingo de Ramos, coronas, ráfagas, rosarios, puñales y cruces pectorales, que forman parte del patrimonio de la dolorosa. Así como estandartes y otras piezas del corpus procesional.

Distintas túnicas bordadas del Señor del Prendimiento. / Eduardo Nieto

Culmen del centenario

Este recorrido histórico es una de las acciones finales del programa oficial del Centenario, que ha estado marcado por una variedad de actos culturales, formativos, sociales y litúrgicos a lo largo de 2025, conmemorando este significativo aniversario tanto para la hermandad como para la ciudad de Málaga.

"Ha sido un año muy intenso, con muchos actos y celebraciones desde que comenzó esta conmemoración. Ha sido un no parar, como suele decirse", destaca el hermano mayor, quien agradece la labor de los cimisario de la exposición, Miguel Ángel Vargas y Dolores Vargas, así como la implicación de la albacería de la hermandad, encabezada por el albacea general Agustín González, que han llevado el peso de una muestra en la que se reúnen "las piezas más importantes de la hermandad, ya no solo por su valor artístico o económico, sino también desde el punto de vista histórico y sentimental", explica Gutiérrez.

En el catálogo, como señala, se incluyen "piezas que han formado parte de nuestra hermandad y de nuestro desfile procesional desde hace mucho tiempo". "Comenzamos, como muchas otras hermandades, con muchas dificultades y necesidades y poco a poco, trabajando y luchando mucho, hemos conseguido tener un ajuar creo que bastante digno".

La exposición ha sido posible gracias al apoyo de importantes instituciones locales como Viveros Guzmán y el Cementerio Histórico de San Miguel, cuyas colaboraciones han sido esenciales para la realización de este proyecto.